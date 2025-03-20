Депутат Госдумы предложил варить из уличных собак хозяйственное мыло

Так Цед прокомментировал запрос Госдумы в правительство по ситуации с бездомными животными. В нем депутаты обвинили кабмин в неисполнении поручений президента по вопросам обращения с животными, в том числе безнадзорными. «Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер», ― говорится в обращении.