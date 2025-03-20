Депутат Госдумы предложил варить из уличных собак хозяйственное мыло

Депутат Госдумы от Петербурга, единоросс Николай Цед предложил массово уничтожать бездомных собак.
«Каждая бродячая собака, собака с хозяином или без хозяина — это зубастое оружие, способное „выстрелить“ в любой момент. Бездомные собаки в стае опаснее волков. Поэтому меры безопасности и контроля должны быть превентивными», ― написал он во «ВКонтакте».
«В советское время проблема решалась просто — производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак. Это вопрос не любви или нелюбви к животным. Почти у всех нас есть домашние питомцы, вопрос безопасности человека, особенно детей», ― добавил депутат.
По его словам, «клыкастые и зубастые, с хозяином или без, не должны представлять угрозу». Комментарии к своему посту во «ВКонтакте» парламентарий отключил.
Так Цед прокомментировал запрос Госдумы в правительство по ситуации с бездомными животными. В нем депутаты обвинили кабмин в неисполнении поручений президента по вопросам обращения с животными, в том числе безнадзорными. «Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер», ― говорится в обращении.
Депутаты попросили правительство предоставить свою позицию по проблеме и предложения, как ее решить.