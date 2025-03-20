Финляндия в восьмой раз стала самой счастливой страной. Россия поднялась на 66-е место

Авторы рейтинга World Happiness Report обновили топ стран по уровню счастья их жителей.
Первое место в восьмой раз заняла Финляндия. В пятерку лидеров вошли также Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.
В топ-20 стран попали Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Литва, Австрия, Канада, Словения и Чехия.
Россия поднялась с 72-й строчки на 66-ю. США опустились с 23-го на 24-е. Киргизия занимает 75-е место, Армения — 87-е, Таджикистан — 90-е, Грузия — 91-е, Азербайджан — 106-е, а Украина — 111-е место.
Самой несчастной страной вновь стал Афганистан. Второе место с конца заняла Сьерра-Леоне, а третье — Ливан.
Место в рейтинге рассчитывалось исходя из шести параметров: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, а также свобода и коррупция в части их влияния на принятие важных жизненных решений.