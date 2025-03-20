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Вышел новый тизер «Токсичного мстителя». В ролях — Питер Динклейдж и Элайджа Вуд

Сегодня в 07:40
Фото: Legendary Entertainment

Вышел тизер ремейка «Токсичного мстителя». Его премьера состоится 29 августа.

Ролик начинается с рекламы ресторана Miss Meat. Однако она неожиданно прерывается выстрелами — в здание проникают террористы и берут всех в заложники. Но на помощь местным жителям приходит Токсичный мститель.

Грядущая картина станет ремейком одноименной ленты 1984 года. Синопсис рассказывает, что мстителем в фильме стал обычный уборщик Уинстон Гуз из‑за несчастного случая с токсичными веществами. Мужчина приобрел сверхчеловеческую силу, а его оружием-жезлом стала светящаяся швабра.

Уинстону предстоит сражаться с самим временем, чтобы спасти своего сына, а также пытаться остановить безжалостного корпоративного тирана, задумавшего использовать эффект токсинов ради укрепления своей бизнес-империи.

Главную роль в фильме сыграл Питер Динклейдж. Помимо него в картине снялись Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблей, Тейлур Пейдж, Джулия Дэвис, Джонни Койн и Кевин Бейкон. Режиссером ленты выступил Мейкон Блэр. Создатели оригинальной картины Майкл Херц и Ллойд Кауфман стали продюсерами ремейка.

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