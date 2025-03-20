В Москву вернулись редкие виды перелетных птиц ― чибисы, овсянки, коноплянки и канюки

Замеченные в ТиНАО чибисы и канюки занесены в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Первых можно узнать по черному клюву и хохолку из длинных узких перьев на голове. При перелетах они перемещаются небольшими стаями из 10-50 особей. Зимуют чибисы в бассейне Средиземного моря, в Малой Азии, Китае и Японии.