В Москву вернулись редкие виды перелетных птиц ― чибисы, овсянки, коноплянки и канюки

Орнитологи рассказали, какие птицы уже вернулись в Москву из зимовки. В ТиНАО специалисты уже заметили полевых жаворонков, чибисов, обыкновенных овсянок, коноплянок, скворцов и канюков.
«В черте города специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды фиксирую 180 видов пернатых, в том числе 74 краснокнижных», ― говорится на сайте мэрии.
Замеченные в ТиНАО чибисы и канюки занесены в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Первых можно узнать по черному клюву и хохолку из длинных узких перьев на голове. При перелетах они перемещаются небольшими стаями из 10-50 особей. Зимуют чибисы в бассейне Средиземного моря, в Малой Азии, Китае и Японии.
Окраска канюков бывает довольно разнообразной — от бурой до сероватой, а снизу тело более светлое, с пестринами. На нижней стороне крыльев и хвоста расположены хорошо заметные полосы. При перелете они обычно сбиваются в большие стаи, а зимуют либо в средней полосе России, либо в Африке и Индии.
Первых перелетных птиц в Москве заметили во второй половине февраля. Тогда с зимовки начали возвращаться чайки и грачи, но специалисты говорили, что это пока не массовая миграция.