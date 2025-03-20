«Упс, а еще март? Думал, что уже первое апреля»: Lipton продолжит производить персиковый чай

Впрочем, сообщение о кончине совы породило волну шуток и мемов, а акции компании заметно подросли. Через некоторое время сервис воскресил своего маскота — сову Дуо. В тиктоке сервиса опубликовали ролик, где зеленая сова открывает крышку гроба и выбирается как ни в чем не бывало. В конце видео появляется надпись: «Легенды никогда не умирают».