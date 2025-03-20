«Упс, а еще март? Думал, что уже первое апреля»: Lipton продолжит производить персиковый чай

В Lipton пошутили о прекращении производства персикового чая. Об этом компания объявила в своих соцсетях.
«Упс, а еще март? Перепутал даты… думал, что уже первое апреля! Я бы никогда не отнял у тебя любимый вкус», — говорится в посте.
19 марта компания заявила, что прекращает производство своего персикового чая. Новость вызвала возмущение со стороны разочарованных покупателей.
Некоторые пользователи предположили, что это маркетинговый ход компании. В начале февраля подобным способом приложение Duolingo объявило о смерти совы Дуо. Некоторые сразу подумали, что смерть Дуо — лишь маркетинговый ход, и компания от своего маскота отказываться не собирается.
Впрочем, сообщение о кончине совы породило волну шуток и мемов, а акции компании заметно подросли. Через некоторое время сервис воскресил своего маскота — сову Дуо. В тиктоке сервиса опубликовали ролик, где зеленая сова открывает крышку гроба и выбирается как ни в чем не бывало. В конце видео появляется надпись: «Легенды никогда не умирают».