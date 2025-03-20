Таким образом, Nuum проработал чуть больше года. Технологическую инфраструктуру передадут рекламному подразделению МТС. Движок видеохостинга будут применять для продвижения товаров на маркетплейсах и классифайдах в форматах, аналогичных «сторис» и «рилсам» в соцсетях.