МТС закроет свой видеохостинг Nuum (аналог YouTube и TikTok) для общего пользования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.
Такое решение было принято «в связи с новой стратегией трансформации компании». Платформа закроется 1 июня. До этого момента пользователи смогут выгрузить весь необходимый контент.
Таким образом, Nuum проработал чуть больше года. Технологическую инфраструктуру передадут рекламному подразделению МТС. Движок видеохостинга будут применять для продвижения товаров на маркетплейсах и классифайдах в форматах, аналогичных «сторис» и «рилсам» в соцсетях.
В мае 2024 года стало известно, что МТС выделил 6 млрд рублей на развитие Nuum. В приложении можно было просматривать длинные и короткие видео, стримы и вертикальные ролики.
В августе того же года сервис отчитался о двукратном приросте авторов контента. Чаще всего авторы загружали контент в разделы «Игры» (13%), «Музыка» (9%), «Юмор» (7%), «Животные» (6%) и «Видеоблоги» (5%). Самыми просматриваемыми категориями за две недели стали «Юмор» (15%), «Животные» (14%), «Музыка» (8%), «Игры» (7%) и «Видеоблоги» (6%).