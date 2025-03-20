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Новый спин-офф «Теории большого взрыва» называется «Стюарту не удается спасти Вселенную»

Сегодня в 06:04
Фото: Warner Bros. Television

Новый спин-офф «Теории большого взрыва» получил название «Стюарту не удается спасти Вселенную». Об этом сообщает Deadline.

В центре сюжета окажется владелец магазина комиксов Стюарт Блум, который так и не смог добиться особого успеха в «Теории большого взрыва».

Главного героя вновь сыграет Кевин Сассмэн. В сериале также снимутся актеры из оригинального сериала Брайан Посен, Джон Росс Боуи и Лорен Лапкус.

В качестве сценариста и продюсера выступает соавтор и исполнительный продюсер «Теории большого взрыва» Чак Лорре, а также Зак Пенн и Билл Прейди, которые тоже работали над сериалом.

Впервые проект анонсировали в апреле 2023-го. Тогда подробности сюжета не сообщались, но поклонники предположили, что сериал будет связан с магазином комиксов.

Телеканал CBS закрыл «Теорию большого взрыва» в августе 2018 года. В мае 2019-го завершились съемки финального, 12-го сезона. Сериал рассказывает о компании гениальных друзей-ученых, которым их познания в науке не очень-то помогают общаться с людьми, особенно с женщинами. На протяжении всего шоу они читают комиксы, учатся решать бытовые проблемы и постоянно попадают в неловкие ситуации.

Телешоу было номинировано на «Эмми» 52 раза и стало лауреатом премии 10 раз. Также сериал получил семь номинаций на «Золотой глобус».м

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