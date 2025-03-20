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«Теперь их время бояться нас»: вышел трейлер финального сезона «Рассказа служанки»

Сегодня в 00:16
Фото: Disney/Steve Wilkie

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер шестого и финального сезона сериала «Рассказ служанки». Он выйдет 8 апреля на стриминговом сервисе Hulu.

В новых эпизодах служанки, вынужденные рожать детей для лидеров антиутопического государства Гилеад, дают отпор своим обидчикам. Они затевают восстание, чтобы покончить с тоталитарным режимом.

«Годами мы боялись их. Теперь их время бояться нас», — говорит в ролике главная героиня шоу Джун, роль которой исполняет Элизабет Мосс. Джун предстоит вернуться в Гиллиад и объединить всех несогласных в борьбе за свободу.

Героиню, ее супруга, друзей и соратников ожидают тяжелые испытания и множество опасностей. В шестом сезоне «Рассказа служанки» зрители вновь увидят Мадлен Брюэр, О-Т Фагбенли, Макса Мингеллу, Самиру Уайли и Брэдли Уитфорда.

К своим ролям также вернутся Ивонн Страховски, Энн Дауд, Сэм Джагер, Эвер Кэррадай, Джош Чарльз и другие артисты.

Исполнительными продюсерами проекта по-прежнему выступают Брюс Миллер, Уоррен Литтлфилд, Эрик Такман, Ялин Чанг, Элизабет Мосс, Шейла Хокин, Джон Уэбер, Фрэнк Сиракуза, Стив Старк, Ким Тодд, Дэниел Уилсон и Фрэн Сирс.

«Рассказ служанки» — экранизация романа Маргарет Этвуд, опубликованного в 1985 году. Сериал вышел в 2017 году. Он рассказал о религиозной теократии Гилеад, расположившейся на территории современных США.

В выдуманном Этвуд государстве искусство и общественные пространства объявлены вне закона, атеисты подлежат казни, а женщинам запрещено получать образование. Фертильных девушек превращают в служанок, чья жизнь сводится к единственной функции — рождению детей от чиновников и офицеров.

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