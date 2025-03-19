Telegram вошел в тройку самых популярных мессенджеров мира

Telegram стал третьим по популярности мессенджером в мире после WhatsApp* и китайского WeChat. Об этом сообщил в своем блоге создатель проекта Павел Дуров.
Он поделился, что телеграмом сейчас пользуются более 1 млрд активных аккаунтов в месяц. По словам Дурова, вовлечение аудитории повышается. В среднем, пользователь мессенджера открывает приложение 21 раз за день.
Каждый день среднестатистический пользователь проводит в телеграме 41 минуту. Кроме того, доходы компании «стремительно растут», заявил Дуров. В 2024 году мессенджер получил прибыль в размере 547 млн долларов.
«Перед нами стоит WhatsApp* — дешевая, упрощенная имитация Telegram. В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и пиар-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу», — подчеркнул Дуров.
Telegram появился в 2013 году, став принципиальным конкурентом WhatsApp, который работал с 2009 года. В 2024 году Telegram был на четвертой строчке в рейтинге популярности мессенджеров в мире, уступая WhatsApp, WeChat и Facebook Messenger*.
* WhatsApp и Facebook Messenger принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.