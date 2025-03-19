Telegram вошел в тройку самых популярных мессенджеров мира

Сегодня / 21:21
Художница Марина Абрамович выпустит NFT-коллекцию из 960 произведений
Сегодня / 22:38
The Financial Times: люди всех поколений становятся менее умными в последнее десятилетие
Вчера / 20:35
Миа Васиковска снимется с Тайкой Вайтити в фильме «Финг!»
Вчера / 19:30
Реставрацию московского кинотеатра «Ударник» завершат в 2027 году
Вчера / 19:12
Джона Хилл выступит режиссером и актером фильма «Cut Off»
Вчера / 18:55
Вышел трейлер сериала «Дастер» от Джей Джей Абрамса
Вчера / 18:53
Открыт сбор вещей для выпускников, которые не могут позволить себе праздничные костюмы
Вчера / 18:40
Lionsgate экранизирует роман «Здесь в темноте» Алексис Солоски
Вчера / 18:05
Слова «инни» и «аути» из «Разделения» могут закрепиться в языке на столетие, считают лингвисты
Вчера / 17:59
Продюсеры «Вестсайдской истории» постоянно просили Рейчел Зеглер доказать ее колумбийские корни
Вчера / 17:34
Элисон Брай и Дейв Франко пытаются сохранить отношения и рассудок в трейлере хоррора «Одно целое»
Вчера / 16:54
Канье Уэст выпустил новый альбом «Bully» в виде короткометражки с его сыном
Вчера / 16:45
Вышел трейлер мультфильма «Элио» — нового проекта студии Pixar и режиссера «Тайны Коко»
Вчера / 16:21
Пэрис Хилтон выпустит тру-крайм-подкаст «Моя подруга Дейзи»
Вчера / 16:10
Киану Ривз возвращается к роли Джона Уика в новом трейлере «Балерины»
Вчера / 15:30
Роза обернулась Аленой Михайловой в рекламе парфюма от бренда Fakoshima
Вчера / 15:07
«Женщины чудовищно эксплуатируются»: Джейсон Айзекс отказался от своих слов о «двойных стандартах»
Вчера / 14:52
Представлена игра, где нужно шлепать по большой кошачьей попке
Вчера / 13:32
Стив Куган сыграет в триллере Netflix «Легенды»
Вчера / 13:07
Гордума Тарусы осудила слова депутата о девушках в мини-юбках
Вчера / 13:03
Google выплатит 28 миллионов долларов по иску о дискриминации расовых меньшинств
Вчера / 12:39
Зумеры выгорают на работе раньше других поколений
Вчера / 12:39
Астронавты НАСА вернулись на Землю. Они застряли на МКС на девять месяцев
Вчера / 12:37
Франция создаст «руководство по выживанию» для своих граждан
Вчера / 12:00
Звезда «Медведя» Мэтти Мэтисон создал хардкор-группу с гитаристом Alexisonfire
Вчера / 11:46
Комику Останину сломали позвоночник при задержании. Это не помешало суду отправить его в СИЗО
Вчера / 11:05
Lipton прекращает производство персикового чая
Вчера / 10:38
В США рассекретили документы по убийству Кеннеди

Telegram вошел в тройку самых популярных мессенджеров мира

Сегодня в 23:13
Фото: Emojisprout / Unsplash

Telegram стал третьим по популярности мессенджером в мире после WhatsApp* и китайского WeChat. Об этом сообщил в своем блоге создатель проекта Павел Дуров.

Он поделился, что телеграмом сейчас пользуются более 1 млрд активных аккаунтов в месяц. По словам Дурова, вовлечение аудитории повышается. В среднем, пользователь мессенджера открывает приложение 21 раз за день.

Каждый день среднестатистический пользователь проводит в телеграме 41 минуту. Кроме того, доходы компании «стремительно растут», заявил Дуров. В 2024 году мессенджер получил прибыль в размере 547 млн долларов.

«Перед нами стоит WhatsApp* — дешевая, упрощенная имитация Telegram. В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и пиар-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу», — подчеркнул Дуров.

Telegram появился в 2013 году, став принципиальным конкурентом WhatsApp, который работал с 2009 года. В 2024 году Telegram был на четвертой строчке в рейтинге популярности мессенджеров в мире, уступая WhatsApp, WeChat и Facebook Messenger*.

* WhatsApp и Facebook Messenger принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами