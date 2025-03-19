The Financial Times: люди всех поколений становятся менее умными в последнее десятилетие

Люди всех поколений все чаще сталкиваются с проблемами с мышлением, обучением и концентрацией в последнее десятилетие. Об этом заявило издание Financial Times со ссылкой на различные исследования интеллекта.
По словам газеты, ученые выявляют резкое снижение «способности среднестатистического человека рассуждать и решать новые задачи». К такому выводу СМИ пришло, в частности, на основе данных стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Исследователи оценили навыки чтения, математики и знания о естественных науках среди 15-летних подростков в странах ОЭСР. Оказалось, что школьники этого возраста показывали наилучшие интеллектуальные результаты в 2012 году. Позднее дети этой возрастной группы демонстрировали более низкие результаты.
Кроме того, число 18-летних молодых людей, жалующихся на проблемы с изучением нового, резко выросло где‑то в середине 2010-х годов, согласно ежегодному исследованию «Мониторинг будущего».
Представители более старших поколений также все чаще сталкиваются с интеллектуальными сложностями. Они отмечают трудности с рассуждением, счетом и решением задач, а также снижение грамотности. В разных странах спад способностей разный, но тенденция фиксируется повсеместно, рассказал Financial Times
Значительную роль в этом, судя по исследованиям, играют современные технологии и распространение смартфонов. Ученые считают, что интернет ослабляет концентрацию внимания, влияет на память и даже уменьшает мозг. Он также приводит к тому, что люди меньше читают.
«Изменение способности человека к целенаправленному мышлению совпадает с чем‑то более фундаментальным: изменением нашего отношения к информации. Мы перешли от ограниченного количества веб-страниц к бесконечным, постоянно обновляемым лентам и постоянному потоку уведомлений. <…> Это представляет собой переход от самостоятельного поведения к пассивному потреблению и постоянному переключению контекста», — отметили в Financial Times.