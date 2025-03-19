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Художница Марина Абрамович выпустит NFT-коллекцию из 960 произведений

Сегодня в 21:21
Фото: Joseph Okpako / Getty Images

Сербская художница-перформер Марина Абрамович выпустит NFT-коллекцию искусства, в которую войдут 960 уникальных цифровых произведений. Об этом сообщил Hypebeast.

Коллекция под названием Marina Abramović Element (MAE) будет состоять из четырех частей. Первая появится на платформе Ethereum в мае. Она погрузит любителей искусства в различные аспекты творческой практики Абрамович.

В основе коллекции окажется вымышленная история, написанная Абрамович и разработанная цифровым маркетплейсом Taex. Среди токенов будут изображения, зацикленные анимации и проекты в реальном времени, которые изменяются в соответствии с лунными циклами.

Финальную часть MAE представят в ноябре, она будет называться The Great Mint («Великий монетный двор»). Покупатели NFT смогут отчеканить самую редкую и ценную видеоработу серии с участием цифрового аватара Абрамович.

«Работа с технологиями сегодня и создание собственного аватара — это способ развить новые отношения между исполнителем и публикой. Взаимодействие с публикой обеспечивает процесс, посредством которого нематериальность может быть преобразована в энергию», — прокомментировала художница.

Увидеть произведения из проекта MAE перед их продажей можно будет в музее Моко в Лондоне 8 апреля.

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