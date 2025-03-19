Миа Васиковска снимется с Тайкой Вайтити в фильме «Финг!»

Австралийская актриса Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес», «Багровый пик») снимется в фильме «Финг!» вместе с новозеландским актером Тайкой Вайтити («Кролик Джоджо», «Реальные упыри»). Об этом сообщил Deadline.
Картина описывается как семейный фэнтези, основанный на детской книге Дэвида Уоллиамса. Она расскажет о библиотекарях, которые готовы на все, чтобы их любимая дочь Миртл была счастлива.
Миртл всегда хочет большего, чем имеет. Когда девочка заявляет, что хочет Финга, ее родители отправляются в джунгли, чтобы выследить зверя, которому угрожает злой владелец парка животных — тот мечтает завладеть этим редчайшим существом.
Роли в ленте исполнят Пенелопа Уилтон и Ричард Роксбург. Фильм выпустит AGC Studios. Режиссером проекта выступит Джеффри Уокер («Молодой Скала», «Бюро магических услуг», «Яблочный уксус»). Сценарий написал сам Уоллиамс вместе с обладателем премии «Эмми» Кевином Сесилом.
Продюсерами экранизации станут Джо Сарджент из King Bert Productions, Тодд Феллман из Story Bridge Films, Крейг Макмэхон из Forte Corp Pictures, исполнительными продюсерами — Уоллиамс и Стюарт Форд из AGC Studios.