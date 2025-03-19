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Реставрацию московского кинотеатра «Ударник» завершат в 2027 году

Сегодня в 19:30
Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram

Реставрацию московского кинотеатра «Ударник» завершат в 2027 году.Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Кинотеатр планируют открыть заново в его 100-летнему юбилею. По словам мэра, «Ударник» «вернет свое историческое великолепие и вновь станет знаковым местом столицы».

«Это первый в стране кинотеатр звукового кино, и долгие годы он был самым посещаемым. Здесь проходили первый Московский международный кинофестиваль и премьеры культовых фильмов — „Весёлые ребята“, „Тихий Дон“, „Чапаев“ и других», — напомнил Собянин.

Реставраторы намерены воссоздать куполообразные потолки на первом этаже кинотеатра, усилить конструкции здания и раскрыть проемы на фасаде, которые были там изначально.

Мэр пообещал, что «Ударник» сохранит свой исторический облик и функционал. После реставрации в культовом здании заработают несколько кинозалов, самый большой из которых — со сценой-трансформером.

Кинотеатр «Ударник» появился в Москве в 1927–1931 годах. Здание в стиле конструктивизма спроектировал Борис Иофан. Кинозал в нем работал вплоть до 2010 года, после чего будущее памятника оставалось неясным. В 2023 году стало известно, что «Ударник» отреставрируют и восстановят как кинотеатр.

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