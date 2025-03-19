Реставрацию московского кинотеатра «Ударник» завершат в 2027 году

«Это первый в стране кинотеатр звукового кино, и долгие годы он был самым посещаемым. Здесь проходили первый Московский международный кинофестиваль и премьеры культовых фильмов — „Весёлые ребята“, „Тихий Дон“, „Чапаев“ и других», — напомнил Собянин.