Джона Хилл выступит режиссером и актером фильма «Cut Off»

Джона Хилл собирается выступить в качестве режиссера и сценариста фильма «Cut Off» для Warner Bros, пишет Deadline.
Картина расскажет о двух богатых братьях, которые оказываются оторваны от своих родителей.
Проект находится на ранней стадии, поэтому актерский состав еще не утвержден, однако, по информации издания, звезда «Волка с Волл-стрит» появится на экране. Съемки запланированы на лето.
«Cut Off» станет третьей режиссерской работой Хилла после «Середина 90-х» от A24 и предстоящего «Исход», в котором снялись Киану Ривз, Кэмерон Диаз, Мэтт Бомер и Хилл. Фильм, спродюсированный Хиллом через его компанию Strong Baby вместе с Мэттом Дайнсом и Али Гудманом, должен выйти на экраны в конце этого года.