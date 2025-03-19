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Открыт сбор вещей для выпускников, которые не могут позволить себе праздничные костюмы

Сегодня в 18:53
Фото: Фонд "Второе дыхание"

Фонд «Второе дыхание» запускает ежегодную акцию «Платье. Брюки. Выпускной» ― сбор нарядов для тех, кто не может купить себе праздничные костюмы самостоятельно. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители фонда.

До 30 апреля в пункты приемы «Второго дыхания» в Москве можно принести платья, бижутерию, вечерние сумки, брюки, футболки поло, кардиганы и бабочки. Найти ближайшую к вам точку поможет чат-бот акции. Вещи могут забрать и прямо из дома, если воспользоваться сервисом вывоза от фонда.

Организаторы акции просят сдавать лишь вещи в хорошем состоянии и чистые. Их получат дети с ограниченными возможностями, малоимущие, сироты, беженцы и другие нуждающиеся подростки.

В этом году «Второе дыхание» планирует помочь 947 подросткам из 11 регионов. Поддержать акцию можно и с помощью пожертвования ― деньги пойдут на подготовку вещей и их транспортировку.

«Для ребят, будь то 9-й или 11-й класс, выпускной — это не просто переход на новый этап, а значимый ритуал взросления, символ трансформации в новый статус <…> Атмосфера этого события создается не только эмоциями, но и внешними атрибутами — нарядом, который подчеркивает важность момента и позволяет каждому выпускнику почувствовать себя особенным. Однако далеко не каждая семья может позволить себе этот уровень подготовки, и для многих родителей расходы на выпускной становятся непростым испытанием», ― отметила замруководителя благотворительных программ «Второго дыхания» Юлия Селезнева.

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