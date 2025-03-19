Открыт сбор вещей для выпускников, которые не могут позволить себе праздничные костюмы

Фонд «Второе дыхание» запускает ежегодную акцию «Платье. Брюки. Выпускной» ― сбор нарядов для тех, кто не может купить себе праздничные костюмы самостоятельно. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители фонда.
До 30 апреля в пункты приемы «Второго дыхания» в Москве можно принести платья, бижутерию, вечерние сумки, брюки, футболки поло, кардиганы и бабочки. Найти ближайшую к вам точку поможет чат-бот акции. Вещи могут забрать и прямо из дома, если воспользоваться сервисом вывоза от фонда.
Организаторы акции просят сдавать лишь вещи в хорошем состоянии и чистые. Их получат дети с ограниченными возможностями, малоимущие, сироты, беженцы и другие нуждающиеся подростки.
В этом году «Второе дыхание» планирует помочь 947 подросткам из 11 регионов. Поддержать акцию можно и с помощью пожертвования ― деньги пойдут на подготовку вещей и их транспортировку.
«Для ребят, будь то 9-й или 11-й класс, выпускной — это не просто переход на новый этап, а значимый ритуал взросления, символ трансформации в новый статус <…> Атмосфера этого события создается не только эмоциями, но и внешними атрибутами — нарядом, который подчеркивает важность момента и позволяет каждому выпускнику почувствовать себя особенным. Однако далеко не каждая семья может позволить себе этот уровень подготовки, и для многих родителей расходы на выпускной становятся непростым испытанием», ― отметила замруководителя благотворительных программ «Второго дыхания» Юлия Селезнева.