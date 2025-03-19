Открыт сбор вещей для выпускников, которые не могут позволить себе праздничные костюмы

«Для ребят, будь то 9-й или 11-й класс, выпускной — это не просто переход на новый этап, а значимый ритуал взросления, символ трансформации в новый статус <…> Атмосфера этого события создается не только эмоциями, но и внешними атрибутами — нарядом, который подчеркивает важность момента и позволяет каждому выпускнику почувствовать себя особенным. Однако далеко не каждая семья может позволить себе этот уровень подготовки, и для многих родителей расходы на выпускной становятся непростым испытанием», ― отметила замруководителя благотворительных программ «Второго дыхания» Юлия Селезнева.