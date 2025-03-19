Lionsgate экранизирует роман «Здесь в темноте» Алексис Солоски

Компания Lionsgate Television экранизирует роман «Здесь в темноте» Алексис Солоски в виде сериала. Об этом сообщил Deadline.
Сценаристом и исполнительным продюсером киноадаптации станет писательница Меган Эбботт, создательница сериала «Как ты смеешь». Другими продюсерами шоу будут Таффи Бродессер-Экнер («Флейшман в беде»), Сара Тимберман и Карл Беверли.
Проект расскажет о молодом театральном критике, которые оказывается втянут в опасную игру, стирающую границы между реальностью и представлением. Кто сыграет главные роли в сериале, пока неизвестно.
Алексис Солоски опубликовала психологический триллер «Здесь во тьме» в 2023 году. Он оказался мрачным и стильным романом, полным саспенса, и стал бестселлером. Солоски в данный момент готовится к релизу второго своего романа «Вспышка», он выйдет в августе в издательстве Flatiron Books.
Меган Эбботт известна как более опытный автор. Помимо романа «Как ты смеешь», за последние 20 лет она выпустила также еще несколько книг. Они становились бестселлерами The New York Times и принесли писательнице пять премий Edgar Awards.