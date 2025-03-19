Вышел трейлер сериала «Дастер» от Джей Джей Абрамса

Max выпустил первый тизер-трейлер сериала «Дастер» от Джей Джей Абрамса и Латойи Морган. Премьера назначена на 15 мая.
Шоу рассказывает о Нине (Рэйчел Хилсон), первой чернокожей женщине-агенте ФБР. В 1972 году она отправляется на Юго-Запад и вербует смелого водителя-преступника (Джош Холлоуэй) для дерзкой попытки уничтожить растущий преступный синдикат.
Проект воссоединит Абрамса со звездой сериала «Лост» Холлоуэем. Он появится в сериале вместе с Хилсон, Китом Дэвидом, Сидни Элизабет, Грегом Грюнбергом, Камиллой Гуати, Асиваком Кустачиным, Адрианой Алуной Мартинез и Бенджамином Чарльзом Уотсоном.
Первые два эпизода написаны Абрамсом и Морганом, режиссером и исполнительным продюсером выступила Стеф Грин. Исполнительными продюсерами сериала стали Абрамс и Рэйчел Раш Рич из Bad Robot и Морган из TinkerToy Productions. Сериал выпускается совместно с Warner Bros. Television.