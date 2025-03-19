Слова «инни» и «аути» из «Разделения» могут закрепиться в языке на столетие, считают лингвисты

Газета The New York Times выпустила материал о том, как сериал «Разделение» повлиял на язык. Он ввел в лексикон термины «инни» и «аути», которые теперь применяются не только к работе, но и другим сферам. Благодаря своей емкости и точности эти слова могут закрепиться в языке на десятилетия. Лингвисты говорят, что подобного влияния сериалы давно не оказывали.
В «Разделении» герои буквально живут двумя жизнями ― находясь в офисе они не знают, что делали за его пределами, и наоборот. Получаются две независимые друг от друга личности. Рабочее «я» в сериале называют «инни» (от английского «in», «внутри»), внерабочее «я» ― «аути» (от слова «out», «снаружи»).
Лингвисты фиксируют, что эти термины постепенно встраиваются в наш повседневный лексикон. При этом они используются не только для обозначения себя на работе и вне ее, но и ко всем ситуациям разделения на разные роли. Например, когда вы хотите отделить себя от пережитого неприятного опыта.
Лингвист Адам Алексич приводит следующий пример: «Однажды я был с друзьями на очень неприятной морской прогулке, во время которой сильно трясло. И приятели пошутили, что это наши инни должен терпеть качку, чтобы наши аути потом смогли насладиться островом».
По мнению Алексича, сериал создал прецедент, которого давно не было, — как сериал «Друзья», подаривший слово «френдзона», или фильм «Газовый свет» («Gaslight»), благодаря которому в обиход вошел термин «газлайтинг».
Лингвист считает, что слова «инни» и «аути» могут закрепиться и на столетие, поскольку они описывают разделение личности простым языком. Существующие термины, которые используются для этого, звучат слишком сложно и академично.
«Обычно в лингвистике, когда какие‑то термины точно описывают идею, для которой раньше не было слов, они имеют больше шансов закрепиться, — отмечает специалист. ― Мне кажется, это [слова „инни“ и „аути“] лучший способ описания разделенных версий себя в обществе, где все чаще мы недовольны своими ролями».
Писательница Зоуи Роуз Брайант тоже считает, что идея разделения личности особенно актуальна сейчас, когда кажется, что «мир горит». Она ведет два отдельных аккаунта в соцсетях ― для себя и для публики. Недавно она опубликовала пост в X: «Переключение между основным и закрытым аккаунтом немного похоже на переход из инни в аути».