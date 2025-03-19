Слова «инни» и «аути» из «Разделения» могут закрепиться в языке на столетие, считают лингвисты

Газета The New York Times выпустила материал о том, как сериал «Разделение» повлиял на язык. Он ввел в лексикон термины «инни» и «аути», которые теперь применяются не только к работе, но и другим сферам. Благодаря своей емкости и точности эти слова могут закрепиться в языке на десятилетия. Лингвисты говорят, что подобного влияния сериалы давно не оказывали.