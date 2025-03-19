Продюсеры «Вестсайдской истории» постоянно просили Рейчел Зеглер доказать ее колумбийские корни

«Когда я пробовалась на роль Марии в „Вестсайдской истории“, мне постоянно звонили и спрашивали, действительно ли у меня колумбийские корни. Помню, я подумала: „Хотите, я приведу свою бабушку? Я ведь приведу. Я позову ее в студию, если вы хотите с ней познакомиться“», — призналась она.