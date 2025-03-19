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Продюсеры «Вестсайдской истории» постоянно просили Рейчел Зеглер доказать ее колумбийские корни

Сегодня в 17:59
Фото: Amblin Entertainment

Рейчел Зеглер, звезда предстоящей «Белоснежки», рассказала, что ей неоднократно приходилось доказывать свои колумбийские корни «кучке белых руководителей» во время кастинга ее первого громкого фильма, «Вестсайдская история».

Актриса обсудила свою культурную идентичность с писательницей Патрисией Альфонсо Тортолани. Зеглер отметила, что люди постоянно путаются из‑за ее «совершенно не латинского имени».

«Когда я пробовалась на роль Марии в „Вестсайдской истории“, мне постоянно звонили и спрашивали, действительно ли у меня колумбийские корни. Помню, я подумала: „Хотите, я приведу свою бабушку? Я ведь приведу. Я позову ее в студию, если вы хотите с ней познакомиться“», — призналась она.

Зеглер родилась в Нью-Джерси и ранее рассказывала, что ее мать Джина — дочь колумбийских иммигрантов, родившаяся в США. Ее отец происходит от польских иммигрантов в США. Упомянув о своих колумбийских корнях, Зеглер сказала: «Очень интересный опыт — быть частью этой диаспоры в нынешнем климате, в котором мы живем. Но мне нравится быть колумбийкой».

Ремейк анимационной сказки Диснея «Белоснежка и семь гномов» 1937 года оказался в центре множества скандалов и дискуссий. Как и в случае с Халле Бейли в «Русалочке», этническое происхождение Зеглер вызвало упреки студии со стороны наименее терпимых зрителей.

Актриса также навлекла на себя недовольство комментаторов своими политическими высказываниями: она публиковала в соцсетях сообщения в поддержку палестинцев и атаковала сторонников Дональда Трампа в связи с президентскими выборами 2024 года. Она также заявила, что в оригинальном диснеевском мультфильме принц «буквально преследует» Белоснежку.

Из‑за скандалов вокруг ленты ее премьера состоялась 15 марта без привычной красной дорожки и представителей СМИ.

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