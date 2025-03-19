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Элисон Брай и Дейв Франко пытаются сохранить отношения и рассудок в трейлере хоррора «Одно целое»

Сегодня в 17:34
Фото: Neon

Студия Neon, известная по «Аноре» и «Собирателю душ», представила трейлер хоррора «Одно целое» с Элисон Брай и Дейвом Франко. Премьера картины состоится 1 августа.

«Спустя годы отношений Тим (Франко) и Милли (Брай) оказываются на перепутье, переезжая в деревню и отказываясь от всего привычного в своей жизни, кроме друг друга. И без того напряженные отношения обостряются еще сильнее, а кошмарная сверхъестественная встреча с таинственной, неестественной силой грозит разрушить их жизни, их любовь и их плоть», — гласит описание.

В трейлере Тим и Милли переезжают в свой новый дом и мирно прогуливаются по лесной тропинке. Затем атмосфера становится более тревожной и к концу ролика накаляется до предела. Единственные слова, произнесенные во всем ролике, — обоюдное признание в любви героев.

Элисон Брай и Дейв Франко, уже 8 лет женатые в реальной жизни, рассказали, что сразу загорелись желанием участвовать в проекте. Режиссер Майкл Шэнкс пришел к ним после просмотра их психологического триллера «Кто не спрятался» («The Rental») 2020 года.

«Нам предлагали сняться в разных проектах вместе, но мы очень избирательны. Мы не хотим, чтобы люди видели нас на экране слишком часто, чтобы мы им надоели», — сказал Франко на фестивале «Сандэнс».

«Этот фильм показался нам подходящим: сценарий был невероятным, а тот факт, что наши герои вместе уже более десяти лет, позволил нам вдохновиться нашими реальными отношениями», — добавил он. «Мы шутили, что либо все закончится разводом, либо мы станем еще более созависимыми, чем раньше. К счастью, это было последнее», — подытожил актер.

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