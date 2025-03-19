Элисон Брай и Дейв Франко пытаются сохранить отношения и рассудок в трейлере хоррора «Одно целое»

«Спустя годы отношений Тим (Франко) и Милли (Брай) оказываются на перепутье, переезжая в деревню и отказываясь от всего привычного в своей жизни, кроме друг друга. И без того напряженные отношения обостряются еще сильнее, а кошмарная сверхъестественная встреча с таинственной, неестественной силой грозит разрушить их жизни, их любовь и их плоть», — гласит описание.