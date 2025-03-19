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Вышел трейлер мультфильма «Элио» — нового проекта студии Pixar и режиссера «Тайны Коко»

Сегодня в 16:45
Кадр: Pixar

На ютуб-канале Pixar опубликовали трейлер мультфильма «Элио» — нового проекта режиссера «Тайны Коко», сценариста «Хорошего динозавра» и продюсера «Я краснею» Эдриана Молины.

«Элио» выйдет в кинопрокат 20 июня. Картина расскажет об 11-летнем мальчике, чье самая большая мечта — быть похищенным пришельцами. Однажды желание Элио исполняется, и он оказывается в удивительном инопланетном мире.

Инопланетяне, как выясняется, путешествуют по миру в поисках «мечтателей и звездочетов». В их реальности Элио становится куда проще найти понимание. «Дома я не вписывался никуда, и я думал, что проблема в Земле», — признается мальчик.

Его другом за пределами родной планеты становится существо по имени Глордон. Персонаж помогает Элио установить новые связи с эксцентричными пришельцами разных видов и выяснить, кем суждено стать мальчику, которого инопланетяне по ошибке принимают за лидера Земли.

Над мультфильмом работали, помимо Молины, режиссеры Мэдлин Шарафиан («Нора») и Доми Ши («Бао», «Я краснею»), а также продюсер Мэри Элис Драмм («Тайна Коко»). Озвучили героев ленты Йонас Кибреаб, Зои Салдана, Реми Эджерли, Брэд Гарретт, Джамила Джамиль и Ширли Хендерсон.

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