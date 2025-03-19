Пэрис Хилтон выпустит тру-крайм-подкаст «Моя подруга Дейзи»

Телеведущая и певица Пэрис Хилтон запустит тру-крайм-подкаст «Моя подруга Дейзи». Об этом сообщил Deadline.
Шоу представят 26 марта компании iHeart Podcasts и London Audio. Последняя входит в состав 11:11 Media — организации, которую Хилтон открыла в 2021 году вместе с Брюсом Гершем.
Проект расскажет о 19-летней девушке Дейзи Де Ла О из калифорнийского города Комптона. Ее убили в 2021 году. Преступника поймали благодаря сыщикам-любителям из TikTok.
Ведущей и автором подкаста станет журналистка Дженн Суонн. Она опишет, как друзья и семья погибшей Дейзи искали виновника ее смерти. Их усилия привели к международному розыску.
Подкаст выяснит, как проходило расследование убийства Де Ла О, что в нем пошло не так, как дело о смерти Дейзи стало вирусным и почему близкие жертв преступлений все чаще обращаются к соцсетям в поисках правосудия.
«Я всегда ищу способы пролить свет на важные истории, и когда я впервые прочитала историю Дейзи Де Ла О, написанную Дженн Суонн в The Cut, мое сердце было разбито тем, что она пережила, но также я была глубоко тронута тем, как ее близкие объединились, используя цифровой активизм, чтобы потребовать справедливости», — прокомментировала Хилтон.
Помимо нее, продюсерами «Моей подруги Дейзи» выступили Герш, Брюс Робертсон и Джоанна Студебейкер, Джонатан Хирш, Суонн, Даниэль Ромо и Эми Шугарман.