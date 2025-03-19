Канье Уэст выпустил новый альбом «Bully» в виде короткометражки с его сыном

Канье Уэст выпустил новый альбом «Bully» в своем аккаунте в соцсети X. Рэпер представил релиз в формате трех короткометражных фильмов с участием его сына Сэйнта. Он назвал их «версия для показа», «пост-хайп версия» и «пост-пост-хайп версия».
За несколько часов до этого он опубликовал в экс-твиттере ссылку на фильм с саундтреком, заявив, что альбом «не закончен и половина вокала создана с помощью ИИ», но он хотел проверить, понравится ли релиз слушателям.
В роликах Сэйнт оказывается на борцовском ринге, где в течение 30 минут с помощью молотка отбивается от нападающих. Среди его соперников — YOH, Тору Яно, Тайгер Маск и Эль Десперадо из New Japan Pro-Wrestling. В самом альбоме продюсер использовал много сэмплов из соула, включая «Huit Octobre 1971» группы Cortex и «You Can’t Hurry Love» группы Supremes.
Уэст рассказал, что на создание «Bully» его вдохновил сам Сэйнт, который сказал своему отцу, что пнул другого ребенка, потому что тот был «слабым». Артист заявил, что выход «Bully» запланирован на день рождения его дочери Норт, 15 июня.
Впервые Йе анонсировал «Bully» в сентябре 2024 года во время выступления на стадионе Wuyuan River Stadium в Хайкоу (Китай). Там рэпер представил песню «Beauty and the Beast». Она попала в тестовую версию альбома, который он выпустил на фоне провокационных твитов в адрес Jay-Z, Бейонсе и их детей.
Уэст объяснил, что выпустил альбом на своем аккаунте X, потому что пытался обойти систему стримингов. «Стриминги — это фальшивка, а французские и еврейские рекорд-лейблы обращаются с артистами как с проститутками», — написал он. Артист также сообщил, что следующим его релизом станет «Donda 2», и спросил своих подписчиков, что они продпочтут после этого — «Vultures 3» или «Donda 3».