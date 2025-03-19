Киану Ривз возвращается к роли Джона Уика в новом трейлере «Балерины»

Lionsgate представила новый трейлер «Балерины» — спин-оффа нашумевшей экшн-франшизы «Джон Уик». Картина с Аной де Армас в главной роли выйдет 6 июня.
В ролике актриса предстает в образе Евы Макарро, русской балерины, превратившейся в наемную убийцу и жаждущей отомстить убийцам ее семьи. Но Макарро не одинока в своем стремлении к крови — в боевике к роли Джона Уика возвращается Киану Ривз.
Действие «Балерины» разворачивается между фильмами «Джон Уик-3» и «Джон Уик-4», расширяя роль наемной убийцы, изначально исполненную Юнити Фелан.
Фильм выходит спустя 2 года после премьеры четвертой части, которая стала самой кассовой в серии и собрала по всему миру более 440 млн долларов. В общей сложности первые четыре фильма «Джон Уик» собрали по всему миру более 1 млрд долларов.