Киану Ривз возвращается к роли Джона Уика в новом трейлере «Балерины»

В ролике актриса предстает в образе Евы Макарро, русской балерины, превратившейся в наемную убийцу и жаждущей отомстить убийцам ее семьи. Но Макарро не одинока в своем стремлении к крови — в боевике к роли Джона Уика возвращается Киану Ривз.