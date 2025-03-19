Роза обернулась Аленой Михайловой в рекламе парфюма от бренда Fakoshima

Российский бренд Fakoshima выпустил рекламную кампанию к запуску парфюма Contre Culture. В ней снялись актриса Алена Михайлова, актер Евгений Шварц и модели агентства Lumpen, рассказали «Афише Daily» представители компании.
В сети появилось первое видео из серии, которую креативный директор бренда Константин Шиляев назвал «в каком‑то смысле философским высказыванием, приглашением к разговору в индустрии».
В ролике Алена Михайлова предстала в образе розы. Видео для бренда сняла режиссер Ярослава Попова. Оно выполнено в монохромной гамме с контрастными ярко-розовыми акцентами.
«Роза стала символом Contre Culture, который раскрывает тему решимости. Ее природа — контраст, она балансирует между хрупкостью и выносливостью, нежностью и остротой, покорностью и протестом», — прокомментировал Шиляев.
Он подчеркнул, что роза — это не просто цветок. «Это концепция, философия. Она не просто расцветает, она пробивает пространство, занимает свое место. Это метафора движения», — пояснил он.
Главы кампейн-альманаха будут выходить поэтапно. Если первая часть рассказывает о внутренней трансформации, то вторая раскроет тему электромагнитного поля, в котором заряженные частицы влияют друг на друга.
В центре второго ролика будут основательница модельного агентства Lumpen и ее коллеги. В третьем видео зрители вновь увидят Михайлову вместе со Шварцем. Финальная часть будет посвящена принятию своей природы — ее главной героиней будет модель Аглая Ивановна.