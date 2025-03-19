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Представлена игра, где нужно шлепать по большой кошачьей попке

Сегодня в 14:52
Фото: DaChu Interactive

Студия DaChu Interactive представила игру «How to Pet Your Cat» («Как ухаживать за вашей кошкой»). В ней нужно шлепать по большому пушистому контроллеру в виде кошачьей попки.

Презентация состоялась на Конференции разработчиков видеоигр (GDC), которая проходит в Сан-Франциско с 17 по 21 марта.

Видео: @thegameawards/TikTok

Директор DaChu Interactive Куинн Лю пояснила изданию CNet принцип игры. Нужно просто шлепать по попке вашей кошки и смотреть на ее реакцию. А еще соревноваться в этом с друзьями. При совместной игре каждому участнику достается по полупопию.

По словам Лю, это укороченная версия более обширного проекта. Конечная цель студии ― создание аниматроника полной версии кошки.

Некоторые попробовавшие игру журналисты и геймеры удивляются, что именно так разработчики представляют себе «ухаживание за кошкой». Однако репортер CNet Дэвид Ламб советует и другим игрокам «испытать на себе этот опыт шлепанья по огромной кошачьей заднице».

На сайте проекта говорится, что в игре не существует неправильных способов взаимодействия с кошкой — ее можно как шлепать, так и гладить. «How to Pet Your Cat» «поощряет свободное исследование без давления из‑за возможных ошибок».

«Внутри модели кошачьей попы встроена матрица датчиков давления, позволяющая измерять силу и место каждого прикосновения или шлепка. Эти данные передаются в игровой движок в реальном времени, обеспечивая динамическую обратную связь и реактивную анимацию на основе действий игрока», — отметили разработчики.

Для студии DaChu Interactive это второй проект. Первый — «Insync» — предполагает взаимодействие с аниматроником неизвестного существа. У игрока при этом должны быть завязаны глаза.

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