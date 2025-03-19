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«Женщины чудовищно эксплуатируются»: Джейсон Айзекс отказался от своих слов о «двойных стандартах»

Сегодня в 15:07
Фото: HBO

Джейсон Айзекс взял назад свои слова о «двойных стандартах», которые он произнес после обсуждения обнаженной сцены в «Белом лотосе».

Ранее, пытаясь уклониться от вопросов, был ли он в четвертом эпизоде третьего сезона «Белого лотоса» голым или его половой орган был муляжем, Айзекс заявил о «двойных стандартах» для актеров-мужчин, снимающихся в обнаженных сценах, и что СМИ «никогда бы и не подумали» спрашивать Майки Мэдисон из «Аноры» или звезду «Субстанции» Маргарет Куолли об их гениталиях.

«Я сказал не те слова и не в том смысле. Я использовал фразу „двойные стандарты“, которую вовсе не имел в виду. Есть [другой] двойной стандарт — женщины чудовищно эксплуатируются, а мужчины — нет», — сказал актер.

По словам Айзекса, он старался относиться к вопросам об этой сцене «легкомысленно» и «отмахиваться от них», чтобы они не стали главной темой его интервью о «Белом лотосе» и не «отняли у создателя Майка Уайта его гениальность».

«Это вышло неправильно, и я устал — я дал так много интервью. Мне совершенно не следовало упоминать этих двух актрис, которых я очень уважаю. Я большой поклонник Майки Мэдисон. Я имел в виду не то, что мужчинам пришлось тяжелее, чем женщинам, — это было бы абсурдно. Женщинам всегда приходилось ужасно тяжело перед камерой, и я надеюсь, что это меняется», — сказал он.

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