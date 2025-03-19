«Женщины чудовищно эксплуатируются»: Джейсон Айзекс отказался от своих слов о «двойных стандартах»

Ранее, пытаясь уклониться от вопросов, был ли он в четвертом эпизоде третьего сезона «Белого лотоса» голым или его половой орган был муляжем, Айзекс заявил о «двойных стандартах» для актеров-мужчин, снимающихся в обнаженных сценах, и что СМИ «никогда бы и не подумали» спрашивать Майки Мэдисон из «Аноры» или звезду «Субстанции» Маргарет Куолли об их гениталиях.