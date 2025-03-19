Стив Куган сыграет в триллере Netflix «Легенды»

Стив Куган («Алан Партридж», «Ночь в музее») и Том Берк («Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Страйк») сыграют в триллере Netflix «Легенды», пишет Variety.
Созданный и написанный Нилом Форсайтом («Золото», «Виноват») сериал вдохновлен реальными криминальными расследованиями. Шоу расскажет о группе сотрудников британской таможни под прикрытием, которая внедряется в самые опасные преступные наркобанды Великобритании.
К актерскому составу также присоединились Хейли Сквайрс («Все страхи Бо», «Я, Дэниел Блэйк»), Амл Амин («Бегущий в лабиринте»), Жасмин Блэкбороу («Джентльмены»), Дуглас Ходж («Ветер перемен»), Том Хьюз («Виктория»), Джонни Харрис («Рок-н-рольщик») и другие.
Действие «Легенд» происходит в начале 1990-х годов, когда Таможенная служба Ее Величества проигрывала борьбу с нелегальной контрабандой наркотиков через британские границы. Решением проблемы становится внедрение небольшой команды сотрудников под прикрытием.
«Но это были не обученные шпионы. Это были обычные мужчины и женщины, вырванные из своей жизни, прошедшие базовую подготовку и получившие задание создать новые личности в преступном мире. Этих людей называли Легендами», — гласит описание.
Чарли Лич («Золото», «Вспомнить все связи») выступит продюсером сериала, а исполнительными продюсерами станут Бен Фаррелл («Золото») и Нил Форсайт от Tannadice, а также Ричард Брэдли от Lion Television.