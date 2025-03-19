Google выплатит 28 миллионов долларов по иску о дискриминации расовых меньшинств

Google согласился выплатить 28 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска. В нем компанию обвинили в оказании предпочтения белым и азиатским сотрудникам, платя им больше и ставя их на более высокие должности, чем других работников. Об этом сообщил The Guardian.
Соглашение с Google получило предварительное одобрение на прошлой неделе от судьи Чарльза Адамса из высшего суда округа Санта-Клара в Калифорнии. Он назвал соглашение справедливым, разумным и «хорошим результатом для группы», состоящей как минимум из 6632 сотрудников в Калифорнии.
«Мы по-прежнему не согласны с утверждениями о том, что мы относились к кому‑либо по-другому, и по-прежнему стремимся платить, нанимать и уравнивать всех сотрудников по справедливости», — отметил представитель технологического гиганта.
Иск подала Ана Канту, мексиканка и коренная американка, от имени сотрудников Google из латиноамериканских, латинских, коренных, индейских и других меньшинств.
Женщина утверждает, что в течение семи лет она образцово выполняла работу в отделах Google по работе с людьми и облачными технологиями, но при этом оставалась на одной должности, в то время как белые и азиатские коллеги получали дополнительную зарплату и повышение по службе.
Она утверждала, что калифорнийская компания ставила белых и азиатских сотрудников на более высокие уровни по сравнению с другими работниками за аналогичную работу и отказывала в повышении и продвижении по службе тем, кто жаловался. Канту заявила, что действия Google нарушают Калифорнийский закон о равной оплате труда. Она покинула организацию в сентябре 2021 года.
Чистая сумма мирового соглашения составила 20,4 млн долларов после вычета 7 млн долларов на оплату юридических услуг, штрафов, связанных с иском Канту в соответствии с калифорнийским законом о частных адвокатах, и других расходов. Адамс назначил слушание на сентябрь, чтобы рассмотреть вопрос об окончательном утверждении мирового соглашения.