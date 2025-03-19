Зумеры выгорают на работе раньше других поколений

Представители поколения Z и миллениалы достигают максимального уровня стресса на работе в среднем к 25 годам. Другие поколения сталкиваются с этим примерно в 42 года. Такие результаты показал опрос 2000 совершеннолетних жителей США, который провела исследовательская компания Talker Research. Основными моментами из него поделился Newsweek.