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Зумеры выгорают на работе раньше других поколений

Сегодня в 12:39
Фото: Westend61/Getty Images

Представители поколения Z и миллениалы достигают максимального уровня стресса на работе в среднем к 25 годам. Другие поколения сталкиваются с этим примерно в 42 года. Такие результаты показал опрос 2000 совершеннолетних жителей США, который провела исследовательская компания Talker Research. Основными моментами из него поделился Newsweek.

Раньше предполагалось, что с самыми серьезными психоэмоциональными нагрузками люди сталкиваются в 40–45 лет. В этот период обычно приходится совмещать работу, семью и финансовые обязательства. Однако зумеры и миллениалы выгорают гораздо раньше, показал опрос.

О сильном стрессе сообщили 37% представителей поколения X и более старших поколений (то есть возрастом от 45 лет). Среди миллениалов и зумеров этот показатель еще выше ― 51%.

Для молодых американцев основной причиной выгорания стало напряжение на работе, на втором месте — финансовая нестабильность, на третьем — психологические трудности. Старшие поколения чаще всего называли главной причиной стресса политику, а затем — проблемы со здоровьем.

Помимо стресса из‑за денег и работы, немаловажную роль в ускоренном выгорании играют социальные сети. Опрос показал, что молодые люди особенно подвержены стрессу из‑за постоянного цифрового давления.

«Социальные сети провоцируют сравнение себя с другими, и это становится серьезной проблемой. Когда мы видим в ленте людей, которые якобы живут идеальной жизнью, мы чувствуем давление и необходимость соответствовать этому уровню, даже если у нас нет ресурсов для этого», ― отметил профессор психологии Массачусетского колледжа свободных искусств Шэрон Клэрфи.

Еще одной причиной более быстрого выгорания зумеров он назвал их попытку найти себя в мире, созданном предыдущими поколения: «То, что работало для беби-бумеров, не работает для них — и это вызывает у молодых людей чувство фрустрации».

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