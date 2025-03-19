Гордума Тарусы осудила слова депутата о девушках в мини-юбках

В Гордуме Тарусы раскритиковали поведение депутата Евгения Руденко, который предложил девушкам носить мини-юбки для улучшения демографии. Об этом сообщает РБК.
Там заявили, что высказывание депутата «имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов» Думы.
Комиссия рассмотрела «неэтичное поведение» коллеги и рекомендовала ему «впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов».
Несколько дней назад Руденко призвал местных жительниц чаще надевать мини-юбки «для повышения демографии России». «Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал депутат от ЛДПР.
В ответ глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призвала Руденко заниматься работой, а не заглядываться на девушек.
«Я думаю, что пришло время избирать тех депутатов, которые не имеют какого‑то диагноза. Невежественный подход этого депутата имеет только одну цель — хайпануть, чтобы о нем говорила вся страна. И если для калужского депутата сегодня главное — это длина юбок, для меня главное — размер извилин у него в голове», ― прокомментировала она.