Гордума Тарусы осудила слова депутата о девушках в мини-юбках

«Я думаю, что пришло время избирать тех депутатов, которые не имеют какого‑то диагноза. Невежественный подход этого депутата имеет только одну цель — хайпануть, чтобы о нем говорила вся страна. И если для калужского депутата сегодня главное — это длина юбок, для меня главное — размер извилин у него в голове», ― прокомментировала она.