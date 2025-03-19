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Гордума Тарусы осудила слова депутата о девушках в мини-юбках

Сегодня в 13:07
Фото: Евгений Руденко/VK

В Гордуме Тарусы раскритиковали поведение депутата Евгения Руденко, который предложил девушкам носить мини-юбки для улучшения демографии. Об этом сообщает РБК.

Там заявили, что высказывание депутата «имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов» Думы.

Комиссия рассмотрела «неэтичное поведение» коллеги и рекомендовала ему «впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов».

Несколько дней назад Руденко призвал местных жительниц чаще надевать мини-юбки «для повышения демографии России». «Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал депутат от ЛДПР.

В ответ глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призвала Руденко заниматься работой, а не заглядываться на девушек.

«Я думаю, что пришло время избирать тех депутатов, которые не имеют какого‑то диагноза. Невежественный подход этого депутата имеет только одну цель — хайпануть, чтобы о нем говорила вся страна. И если для калужского депутата сегодня главное — это длина юбок, для меня главное — размер извилин у него в голове», ― прокомментировала она.

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