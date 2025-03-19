Астронавты НАСА вернулись на Землю. Они застряли на МКС на девять месяцев

Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс вернулись на Землю после девяти месяцев вынужденного пребывания на МКС. Об этом сообщает The Independent.
Они спустились на воду у побережья Флориды в капсуле SpaceX Dragon. На борту также находились американец Николас Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.
Астронавты отстыковались от орбитальной лаборатории в 1.05 по восточному времени (в 9.05 по московскому), а в воды побережья Персидского залива попали в 17.57 по восточному времени (в 1.57 по Москве).
Дельфины кружили вокруг капсулы, пока водолазы готовили ее к подъему на корабль. После того как капсула оказалась на борту, был открыт боковой люк, и астронавтам помогли выбраться наружу одному за другим.
«Для меня было большой честью называть космическую станцию своим домом, играть свою роль в ее 25-летнем наследии, проводя исследования для человечества, и работать с коллегами, а теперь и друзьями со всего мира. Моя карьера космонавта, как и у большинства, полна неожиданностей», — отметил Хейг в своих соцсетях.
Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 6 июня прошлого года, чтобы оценить стыковочные и эксплуатационные возможности корабля Boeing Starliner во время его первого полета с экипажем, и должны были вернуться домой не более чем через 10 дней.
Однако тестовая миссия астронавтов затянулась из‑за проблем с двигательной установкой Starliner, что поставило под сомнение способность корабля безопасно вернуть их на Землю в соответствии с планом.
На сегодняшний день будущее корабля Starliner, разработанного в рамках программы НАСА по созданию коммерческих экипажей, остается неопределенным. Aviation Week сообщила, что Starliner вряд ли снова полетит в 2025 году, но компания сохраняет уверенность в своем продукте и работает над получением нового сертификата готовности к полетам.