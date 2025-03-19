Астронавты НАСА вернулись на Землю. Они застряли на МКС на девять месяцев

«Для меня было большой честью называть космическую станцию своим домом, играть свою роль в ее 25-летнем наследии, проводя исследования для человечества, и работать с коллегами, а теперь и друзьями со всего мира. Моя карьера космонавта, как и у большинства, полна неожиданностей», — отметил Хейг в своих соцсетях.