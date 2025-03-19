Астронавты НАСА вернулись на Землю. Они застряли на МКС на девять месяцев

Сегодня / 11:05
Lipton прекращает производство персикового чая
Сегодня / 13:32
Стив Куган сыграет в триллере Netflix «Легенды»
Сегодня / 13:07
Госдума Тарусы осудила слова депутата о девушках в мини-юбках
Сегодня / 13:03
Google выплатит 28 миллионов долларов по иску о дискриминации расовых меньшинств
Сегодня / 12:39
Зумеры выгорают на работе раньше других поколений
Сегодня / 12:37
Франция создаст «руководство по выживанию» для своих граждан
Сегодня / 12:00
Звезда «Медведя» Мэтти Мэтисон создал хардкор-группу с гитаристом Alexisonfire
Сегодня / 11:46
Комику Останину сломали позвоночник при задержании. Это не помешало суду отправить его в СИЗО
Сегодня / 10:38
В США рассекретили документы по убийству Кеннеди
Сегодня / 10:09
Иван Ургант — об ИП в Париже: «Не переезжаю! Бизнес не начинаю!»
Сегодня / 09:48
Соавтор «Теории большого взрыва» заявил, что в начале Пенни была показана клишировано и однобоко
Сегодня / 09:31
Nvidia показала антропоморфного робота Groot N1
Сегодня / 09:11
Стивен Грэм хотел усыновить коллегу по фильму «Это — Англия» после смерти его матери
Сегодня / 07:44
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн заключил контракт с крупнейшим кастинг-агентством в Голливуде
Сегодня / 07:38
На роль сына Теда Лассо в сериале Apple ищут нового актера
Сегодня / 07:22
Джонатан Мейджорс хотел бы вернуться к роли Канга Завоевателя во вселенной Marvel
Сегодня / 07:13
У Гвинет Пэлтроу будет «много постельных сцен» с Тимоте Шаламе в новом фильме
Сегодня / 05:55
Hulu закроет мультсериал «Обратная сторона Земли»
Сегодня / 00:20
Режиссера «47 ронинов» арестовали по обвинению в краже денег у Netflix
Сегодня / 23:50
Майка Монро сыграет главную роль в экранизации романа «Воспоминания о нем» Колин Гувер
Сегодня / 22:58
В Италии опубликовали первую газету, полностью написанную искусственным интеллектом
Сегодня / 22:00
Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga
Обновлено сегодня в 21:28
Провоенные инсталляции вернули к посольству США в Москве
Вчера / 20:16
Фиби Дайневор снимется с Джозефом Гордоном-Левиттом в «Пендулуме»
Вчера / 18:58
В России планируют создать словарь традиционных ценностей
Вчера / 18:32
Даррен Аронофски ведет переговоры о постановке «Куджо» по роману Стивена Кинга
Вчера / 18:10
Путин поддержал идею Трампа об отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней
Вчера / 17:40
Керри Вашингтон берется за ружье в трейлере «Теневой силы»

Астронавты НАСА вернулись на Землю. Они застряли на МКС на девять месяцев

Сегодня в 12:39
Фото: НАСА

Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс вернулись на Землю после девяти месяцев вынужденного пребывания на МКС. Об этом сообщает The Independent.

Они спустились на воду у побережья Флориды в капсуле SpaceX Dragon. На борту также находились американец Николас Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.

Астронавты отстыковались от орбитальной лаборатории в 1.05 по восточному времени (в 9.05 по московскому), а в воды побережья Персидского залива попали в 17.57 по восточному времени (в 1.57 по Москве).

© НАСА

Дельфины кружили вокруг капсулы, пока водолазы готовили ее к подъему на корабль. После того как капсула оказалась на борту, был открыт боковой люк, и астронавтам помогли выбраться наружу одному за другим.

© НАСА

«Для меня было большой честью называть космическую станцию своим домом, играть свою роль в ее 25-летнем наследии, проводя исследования для человечества, и работать с коллегами, а теперь и друзьями со всего мира. Моя карьера космонавта, как и у большинства, полна неожиданностей», — отметил Хейг в своих соцсетях.

Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 6 июня прошлого года, чтобы оценить стыковочные и эксплуатационные возможности корабля Boeing Starliner во время его первого полета с экипажем, и должны были вернуться домой не более чем через 10 дней.

Однако тестовая миссия астронавтов затянулась из‑за проблем с двигательной установкой Starliner, что поставило под сомнение способность корабля безопасно вернуть их на Землю в соответствии с планом.

На сегодняшний день будущее корабля Starliner, разработанного в рамках программы НАСА по созданию коммерческих экипажей, остается неопределенным. Aviation Week сообщила, что Starliner вряд ли снова полетит в 2025 году, но компания сохраняет уверенность в своем продукте и работает над получением нового сертификата готовности к полетам.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами