Франция создаст «руководство по выживанию» для своих граждан

Французское правительство планирует разослать в каждое домохозяйство «пособие по выживанию», сообщил The Guardian.
20-страничная брошюра будет включать инструкции подготовки к «неминуемой угрозе», включая вооруженный конфликт, кризис здоровья или стихийное бедствие. Если документ будет одобрен премьер-министром Франсуа Байру, его разошлют гражданам до лета.
Брошюра будет состоять из трех частей. В нее пойдут советы по безопасности в случае надвигающейся угрозы, список телефонов экстренных служб, радиоканалов и напоминание о необходимости закрывать двери и окна в случае ядерной опасности.
Также материалы будут включать подробную информация о том, как принять участие в защите своего района, в том числе записаться в резервные подразделения или пожарные отряды.
Кроме того, в инструкции предлагается собрать «набор для выживания», состоящий как минимум из 6 литров воды, дюжины банок с едой, батареек и фонарика, а также основных медицинских средств, включая парацетамол, компрессы и солевой раствор.
«Цель этого документа — обеспечить устойчивость населения перед лицом всех типов кризисов, будь то природные, технологические, кибернетические или связанные с безопасностью», — заявили в офисе премьер-министра.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция ускорит и увеличит заказы на истребители Rafale для усиления военно-воздушных сил страны, «чтобы подготовиться, если мы хотим избежать войны». Президент также призвал Францию и Европу готовиться к противостоянию «российской угрозе» и возможности ухода Америки с континента.