Комику Останину сломали позвоночник при задержании. Это не помешало суду отправить его в СИЗО

Мещанский суд Москвы арестовал стендап-комика Артемия Останина по делу об экстремизме из‑за шутки о мужчине с инвалидностью. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости». Срок меры пресечения ― 2 месяца, до 15 мая.
По словам адвоката комика, белорусские силовики при задержании избили Останина и сломали ему позвоночник. Из‑за этого у него могут усугубиться последствия пневмоторакса, который был в 2014 году.
Из‑за травмы адвокат просила не отправлять комика в СИЗО. Против ареста выступала и прокуратура. Они просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
На отправке в СИЗО настаивал Следственный комитет. По мнению следствия, Останин обладает обширными связями в творческих кругах, может повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу и пытался скрыться.
В деле Останина могут появиться новые эпизоды, передает корреспондент ТАСС.
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