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Звезда «Медведя» Мэтти Мэтисон создал хардкор-группу с гитаристом Alexisonfire

Сегодня в 12:00
Фото: FX Productions

Звезда сериала «Медведь», ресторатор и знаменитый шеф-повар Мэтти Мэтисон стал вокалистом новой хардкор-группы Pig Pen. Об этом актер сообщил в своем инстаграме*.

В коллектив также вошел Уэйд МакНил из популярной постхардкор-группы Alexisonfire на гитаре и бэк-вокале. Среди других участников — инди-кантри-исполнитель Дэниел Романо на гитаре, его брат Иэн Ski Романо на барабанах и басист Томми Мейджор, игравший с Беном Куком.

Мэтисон рассказал, что группа уже записала дебютный альбом, и поделился историей ее создания: «Несколько старых друзей собрались вместе пару лет назад, сочинили и записали 10 песен за два дня. Мы просто хотели потусоваться и посмотреть, что к чему. Это наша группа. Мы — Pig Pen».

Коллектив поделился фрагментом песни и клипом на нее, но не уточнил, когда состоится релиз. Pig Pen также объявили о своем дебютном концерте 25 апреля в Sneaky Dee’s в Торонто, Канада. На концерте также выступят Best Wishes и Pluto’s Kiss. Билеты на концерт уже распроданы.

Помимо роли разнорабочего Нила Фака в «Медведе», Мэтисон также выступает в качестве кулинарного консультанта и исполнительного продюсера шоу.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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Бен Кук
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