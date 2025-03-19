Звезда «Медведя» Мэтти Мэтисон создал хардкор-группу с гитаристом Alexisonfire

Мэтисон рассказал, что группа уже записала дебютный альбом, и поделился историей ее создания: «Несколько старых друзей собрались вместе пару лет назад, сочинили и записали 10 песен за два дня. Мы просто хотели потусоваться и посмотреть, что к чему. Это наша группа. Мы — Pig Pen».