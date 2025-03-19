Lipton прекращает производство персикового чая

Lipton прекращает производство своего персикового чая. Об этом компания объявила в своих соцсетях.
«Вы, возможно, слышали, что наш культовый вкус персикового чая Lipton Ice Tea снимается с производства. Мы знаем — это больно. Но не волнуйтесь, остальные ваши любимые вкусы все еще здесь. И кто знает? Может быть, однажды легендарный персиковый вкус вернется», — говорится в заявлении.
Новость вызвала возмущение со стороны разочарованных покупателей. Вот что они написали в комментариях:
- «Как вообще компания может прекратить выпуск, возможно, своего бестселлера».
- «Это все равно что Coca Cola прекратить выпуск кока-колы».
Некоторые пользователи предположили, что это маркетинговый ход компании. В начале февраля подобным способом приложение Duolingo объявило о смерти совы Дуо. Некоторые сразу подумали, что смерть Дуо — лишь маркетинговый ход, и компания от своего маскота отказываться не собирается.
Впрочем, сообщение о кончине совы породило волну шуток и мемов, а акции компании заметно подросли. Через некоторое время сервис воскресил своего маскота — сову Дуо. В «ТикТоке» сервиса опубликовали ролик, где зеленая сова открывает крышку гроба и выбирается как ни в чем не бывало. В конце видео появляется надпись: «Легенды никогда не умирают».