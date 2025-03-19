Lipton прекращает производство персикового чая

«Вы, возможно, слышали, что наш культовый вкус персикового чая Lipton Ice Tea снимается с производства. Мы знаем — это больно. Но не волнуйтесь, остальные ваши любимые вкусы все еще здесь. И кто знает? Может быть, однажды легендарный персиковый вкус вернется», — говорится в заявлении.