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Lipton прекращает производство персикового чая

Сегодня в 11:05
Фото: @Lipton

Lipton прекращает производство своего персикового чая. Об этом компания объявила в своих соцсетях.

«Вы, возможно, слышали, что наш культовый вкус персикового чая Lipton Ice Tea снимается с производства. Мы знаем — это больно. Но не волнуйтесь, остальные ваши любимые вкусы все еще здесь. И кто знает? Может быть, однажды легендарный персиковый вкус вернется», — говорится в заявлении.

Новость вызвала возмущение со стороны разочарованных покупателей. Вот что они написали в комментариях:

  • «Как вообще компания может прекратить выпуск, возможно, своего бестселлера».
  • «Это все равно что Coca Cola прекратить выпуск кока-колы».

Некоторые пользователи предположили, что это маркетинговый ход компании. В начале февраля подобным способом приложение Duolingo объявило о смерти совы Дуо. Некоторые сразу подумали, что смерть Дуо — лишь маркетинговый ход, и компания от своего маскота отказываться не собирается.

Впрочем, сообщение о кончине совы породило волну шуток и мемов, а акции компании заметно подросли. Через некоторое время сервис воскресил своего маскота — сову Дуо. В «ТикТоке» сервиса опубликовали ролик, где зеленая сова открывает крышку гроба и выбирается как ни в чем не бывало. В конце видео появляется надпись: «Легенды никогда не умирают».

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