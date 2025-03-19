В США рассекретили документы по убийству Кеннеди

В США рассекретили 1123 документа, касающихся убийства 35-го президента страны Джона Кеннеди. Материалы опубликованы на сайте Национального архива США. Они занимают примерно 80 тыс. страниц.
В ведомстве отметили, что не все из рассекреченных документов уже оцифрованы. Поэтому они будут становиться доступными онлайн по мере прохождения этой процедуры.
Доступ к документам также можно получить в печатном виде или на аналоговых носителях при посещении Национального архива в штате Мэриленд.
Значительная часть файлов, касающихся убийства Кеннеди, уже была опубликована администрацией Джо Байдена. Как отмечает Reuters, первоначальный анализ документов не выявил отклонений от основной версии событий.
Многие документы отражают работу следователей, пытавшихся узнать больше о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в СССР и отследить его передвижения за несколько месяцев до убийства Кеннеди.
По замечанию Reuters, опубликованные файлы «дают представление об атмосфере страха, царившей в то время вокруг отношений США с Советским Союзом вскоре после Карибского кризиса».
В одном из обнародованных документов от января 1962 года говорится о совершенно секретном проекте «Операция „Мангуст“» (или «Кубинский проект»). Он представлял собой кампанию ЦРУ по проведению тайных операций и диверсий против Кубы. Проект был одобрен Кеннеди в 1961 году и имел целью свержение режима Кастро.