Иван Ургант ответил на сообщения о зарегистрированном на его имя ИП во Франции. По словам телеведущего, он не планирует уезжать из России. Об этом он написал в телеграм-канале.
О том, что в Париже, был зарегистрирован индивидуальный предприниматель Иван Ургант, 18 марта сообщило РИА «Новости». Согласно документам, деятельностью юрлица было выбрано «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».
В качестве адреса указан жилой дом в 7-м округе Парижа, в двух шагах от эспланады Инвалидов и здания Нацсобрания — французского парламента.
«Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода!» — написал Ургант.
Он добавил, что в данный момент собирается гулять с собаками по Центральному округу Москвы.
«Ваш Жан Уржан», — заканчивается пост.
Как заметил телеграм-канал «Жаба и гадюка», согласно выписке из парижского реестра, ИП было закрыто 18 марта.
20 февраля Ургант анонсировал концертный тур в формате «Вечернего Урганта». В конце апреля шоу пройдут в пяти городах: Хайфе, Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.
В ноябре ведущий заработал 3,5 млн рублей на продаже своей книги без слов «Припухлые железы жизни». Вырученные деньги он передал в детский хоспис «Дом с маяком».