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Иван Ургант — об ИП в Париже: «Не переезжаю! Бизнес не начинаю!»

Сегодня в 10:09
Фото: «Плюшки»/YouTube

Иван Ургант ответил на сообщения о зарегистрированном на его имя ИП во Франции. По словам телеведущего, он не планирует уезжать из России. Об этом он написал в телеграм-канале.

О том, что в Париже, был зарегистрирован индивидуальный предприниматель Иван Ургант, 18 марта сообщило РИА «Новости». Согласно документам, деятельностью юрлица было выбрано «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».

В качестве адреса указан жилой дом в 7-м округе Парижа, в двух шагах от эспланады Инвалидов и здания Нацсобрания — французского парламента.

«Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода!» — написал Ургант.

Он добавил, что в данный момент собирается гулять с собаками по Центральному округу Москвы.

«Ваш Жан Уржан», — заканчивается пост.

Как заметил телеграм-канал «Жаба и гадюка», согласно выписке из парижского реестра, ИП было закрыто 18 марта.

20 февраля Ургант анонсировал концертный тур в формате «Вечернего Урганта». В конце апреля шоу пройдут в пяти городах: Хайфе, Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.

В ноябре ведущий заработал 3,5 млн рублей на продаже своей книги без слов «Припухлые железы жизни». Вырученные деньги он передал в детский хоспис «Дом с маяком».

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