Соавтор «Теории Большого взрыва» заявил, что в начале Пенни была показана клишировано и однобоко

«Это клишированный персонаж: тупая блондинка, и нам этого не хватало. Мы не сразу поняли, что она привнесла в эту историю, в этот сериал, в других персонажей интеллект, которого у них не было. Интеллект, который был им чужд, интеллект о людях, отношениях и семье», — отметил он.