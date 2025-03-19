Соавтор «Теории Большого взрыва» заявил, что в начале Пенни была показана клишировано и однобоко

Соавтор сериала «Теория большого взрыва» Чак Лорре заявил, что персонажу Кейли Куоко Пенни потребовалось несколько сезонов, чтобы полностью раскрыть его.
«Это клишированный персонаж: тупая блондинка, и нам этого не хватало. Мы не сразу поняли, что она привнесла в эту историю, в этот сериал, в других персонажей интеллект, которого у них не было. Интеллект, который был им чужд, интеллект о людях, отношениях и семье», — отметил он.
Пенни появилась в сериале после того, как Лорре написал сценарий пилотного выпуска после неудачной первой версии. В ней было еще два главных женских персонажа — Гильда (Айрис Бэр) и Кэти (Аманда Уолш).
По словам соавтора «Теория большого взрыва», позже он понял, какую свежую динамику привнесла Пенни в сериал. «Она никогда не осуждала этих персонажей. На самом деле они ее забавляли. Они больше осуждали ее, чем она их. И я подумал, что это также важное различие между характером Пенни и характером Кэти в оригинальном неэкранизированном пилоте.
Она привнесла в них человечность, которой им не хватало. И потребовалось время, чтобы это понять. Конечно, поначалу она была, к сожалению, во многом одномерной, но преимущество сериала, который начинает работать, в том, что у вас есть время учиться», — добавил Лорре.