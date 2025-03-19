«Я помню. Я сидел в своей спальне несколько дней и недель и был так растерян. Это не тот образ жизни, к которому я привык. Я провел много времени с Шейном Медоусом и Стивеном Грэмом. Они договорились между собой, что если у них не сложится с моим отцом или если они не сочтут его подходящим для моего воспитания, то они меня усыновят.