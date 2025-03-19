Стивен Грэм хотел усыновить своего коллегу по фильму «Это — Англия» Томаса Тургуса, которому на момент съемок было 13 лет. Об этом сообщает Independent.
Тургус сыграл подростка, который в 80-х годах вливается в тусовку взрослых скинхедов, возглавляемых Комбо, роль которого исполнил Грэм. Сразу после съемок фильма мать Тургуса умерла от рака, поэтому ему пришлось переехать к отцу, которого он едва знал.
«Я помню. Я сидел в своей спальне несколько дней и недель и был так растерян. Это не тот образ жизни, к которому я привык. Я провел много времени с Шейном Медоусом и Стивеном Грэмом. Они договорились между собой, что если у них не сложится с моим отцом или если они не сочтут его подходящим для моего воспитания, то они меня усыновят.
Но они познакомились с моим отцом. А мой папа — настоящий парень! Он всю жизнь вкалывал, и он респектабельный. Сейчас мы с отцом лучшие друзья, тогда как, когда я переехал к нему, я его не знал», — рассказал актер.
Тургус также отметил, что Грэм и еще одна коллега по ленте Вики МакКлюр заверили, что не бросят его после съемок. «Они обещали быть рядом со мной и поддерживать меня», — добавил актер.
Сейчас Грэм стал одним из самых обсуждаемых актеров после выхода мини-сериала — сенсации Netflix под названием «Переходный возраст». Главную роль в нем исполнил актер-новичок Оуэн Купер, которому пророчат премию BAFTA. Он сыграл Джейми Миллера, обвиненного в убийстве.