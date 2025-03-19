Nvidia показала антропоморфного робота Groot N1

Также в основе работы Blue лежит физический движок Newton, разработанный совместно с Disney Research и Google DeepMind. Благодаря этой технологии, робот может взаимодействовать с реальным миром, в том числе деформируемыми объектами вроде тканей, песком и продуктами питания. По заявлению компании, движок ускоряет процесс обучения в 70 раз.