Nvidia показала антропоморфного робота Groot N1

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан представил созданного совместно с Disney антропоморфного робота Blue. Разработку показали на конференции GTC 2025, пишет TechCrunch.
Роботом управляет базовая ИИ-модель общего назначения Groot N1. Процесс ее работы вдохновлен принципами человеческого мышления и сочетает две системы:
- «медленное мышление» — анализ окружающей среды, восприятие инструкций и планирование действий;
- «быстрое мышление» — преобразование планов в последовательность роботизированных действий, включая многоэтапные операции.
Groot N1 продолжает Project GR00T, представленный в 2024 году. Модель будет доступна разработчикам с открытым исходным кодом вместе с фреймворками для симуляции и инструментами генерации синтетических данных обучения.
Также в основе работы Blue лежит физический движок Newton, разработанный совместно с Disney Research и Google DeepMind. Благодаря этой технологии, робот может взаимодействовать с реальным миром, в том числе деформируемыми объектами вроде тканей, песком и продуктами питания. По заявлению компании, движок ускоряет процесс обучения в 70 раз.
Disney получит эту технологию одной из первых: движок будет использоваться для создания нового поколения развлекательных роботов, включая дроидов BDX в стиле «Звездных войн».