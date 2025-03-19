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Nvidia показала антропоморфного робота Groot N1

Сегодня в 09:31
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан представил созданного совместно с Disney антропоморфного робота Blue. Разработку показали на конференции GTC 2025, пишет TechCrunch.

Роботом управляет базовая ИИ-модель общего назначения Groot N1. Процесс ее работы вдохновлен принципами человеческого мышления и сочетает две системы:

  • «медленное мышление» — анализ окружающей среды, восприятие инструкций и планирование действий;
  • «быстрое мышление» — преобразование планов в последовательность роботизированных действий, включая многоэтапные операции.

Groot N1 продолжает Project GR00T, представленный в 2024 году. Модель будет доступна разработчикам с открытым исходным кодом вместе с фреймворками для симуляции и инструментами генерации синтетических данных обучения.

Также в основе работы Blue лежит физический движок Newton, разработанный совместно с Disney Research и Google DeepMind. Благодаря этой технологии, робот может взаимодействовать с реальным миром, в том числе деформируемыми объектами вроде тканей, песком и продуктами питания. По заявлению компании, движок ускоряет процесс обучения в 70 раз.

Disney получит эту технологию одной из первых: движок будет использоваться для создания нового поколения развлекательных роботов, включая дроидов BDX в стиле «Звездных войн».

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