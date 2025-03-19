Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн заключил контракт с крупнейшим кастинг-агентством в Голливуде

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн подписал контракт с кастинг-агентством William Morris Endeavor (WME). Об этом говорится в аккаунте компании в инстаграме*.
WME будет представлять интересы актера в различных сферах, включая взаимодействие с брендами, кинопроизводство и другие направления. В то же время он продолжит работу с креативным агентством ColorCreative, а его интересы представляют Myman Greenspan и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.
Среди клиентов WME есть Роберт Дауни-младший, Анджелина Джоли, Мартин Скорсезе, Хиллари Клинтон, Шакира, Билли Айлиш, Блейк Лайвли, Вайнона Райдер, Селена Гомес и другие звезды.
Вчера Эйдельштейн стал героем рекламной кампании Balenciaga. В ней также поучаствовали Кайл МакЛоклен и Джорджия Форд. Представители бренда отметили, что Эйдельштейн в проекте «олицетворяет отношение и манеру поведения вундеркинда».
На выходных актер попал в неприятную ситуацию с военкоматом в родном Нижнем Новгороде. Ведомство объявило его в розыск из‑за несданных экзаменов в университете. Из‑за оскаровской кампании Эйдельштейн не успел закрыть сессию.
«Ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал. Теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться», — рассказал он поклонникам.
Следующей ролью Эйдельштейна за океаном должен стать второй сезон сериала Amazon Prime «Мистер и миссис Смит».
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