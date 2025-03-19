На роль сына Теда Лассо в сериале Apple ищут нового актера

Warner Bros. TV и Apple ищут нового актера на роль сына Теда Лассо Генри в четвертом сезоне шоу. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, новый кастинг понадобился из‑за того, что по сюжету 12-летний сын Лассо, будучи футбольным фанатом, сам стал профессиональным игроком, поэтому актер должен обладать определенными навыками.
Однако Deadline подчеркивает, что Гас Тернер, который играл Генри в трех сезонах «Теда Лассо», также приглашен на прослушивание. Поэтому возможно, что он может продолжить играть свою роль.
В сериале Генри в основном общался по FaceTime со своим отцом, который уехал в Лондон тренировать AFC Richmond. Сын дважды навещал Теда в Великобритании. В финале третьего сезона Генри встречал отца после того, как он покинул пост тренера AFC Richmond и вернулся в Канзас.
14 марта официально стало известно о съемках четвертого сезона «Теда Лассо». Продолжение станет легким перезапуском и будет посвящено женской футбольной команде. К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингем, Бретт Голдштейн и Джереми Свифт, а Джуно Темпл ведет переговоры, чтобы присоединиться к ним.