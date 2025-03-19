У Гвинет Пэлтроу будет «много постельных сцен» с Тимоти Шаламе в новом фильме

Гвинет Пэлтроу пообещала много постельных сцен с Тимоти Шаламе в новом фильме A24 «Марти Превосходный». Об возвращении на съемочную площадку она рассказала Vanity Fair.
Спортивная драма от Джоша Сафди стала для актрисы первой ролью за последние 5 лет. Она играет жену профессионального игрока в настольный теннис, которая влюбляется в его заклятого противника. В образе последнего появляется Тимоти Шаламе.
«Эта женщина замужем за членом „пинг-понг-мафии“, если можно так выразиться. Они встречаются, и её жизнь до этого была довольно тяжёлой. Думаю, он вдыхает в неё новую жизнь, но их отношения носят скорее транзакционный характер» — объяснила актриса.
Съёмки ленты привлекли внимание ещё на этапе производства, когда папарацци опубликовали фото Шаламе и Пэлтроу, страстно целующихся во время работы над сценой. Сама актриса поделилась, что в фильме их герои будут ещё откровеннее:
«У нас в этом фильме много секса. Очень-очень много», — отметила Пэлтроу.
Работа над интимными сценами с Шаламе познакомила Пэлтроу с понятием «координатора по интимным сценам» — специалиста, обеспечивающего комфорт актёров во время съёмок. Однако, по её словам, после десятилетий в кино такой помощник ей не понадобился:
«Оказалось, теперь существует такая профессия — координатор по интимным сценам. Я не знала! Когда координатор спросила, удобно ли мне, если во время сцены партнёр сделает определённое движение, я ответила: „Дорогая, я из эпохи, когда ты просто раздеваешься, ложишься в кровать, и камера начинает снимать“», — призналась актриса.
Пэлтроу добавила, что с Шаламе они решили обойтись без помощи координатора: «Мы сказали: „Спасибо, мы справимся сами. Можете отойти“. Не знаю, как для начинающих актёров, но… если бы кто‑то говорил: „А теперь он положит руку сюда“, я бы, как художник, почувствовала себя скованной».
Актриса также пошутила о разнице в возрасте с 28-летним Шаламе: «Я сказала ему: „Отлично, мне 109 лет, тебе 14“».
Оскароносная актриса назвала Шаламе «секс-символом для интеллектуалов»: «Он очень вежливый, хорошо воспитанный… хотела сказать „парень“, но он уже мужчина. Он серьёзно относится к работе и при этом — весёлый партнёр».
Режиссёр Джошуа Сафди назвал Пэлтроу «кинозвездой космического масштаба»: «У неё есть гравитационное притяжение, которое может передать только камера. Думаю, её отсутствие в кино добавило уязвимости её актёрским возможностям».
Премьера «Марти Превосходного» запланирована на 25 декабря.