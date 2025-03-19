У Гвинет Пэлтроу будет «много постельных сцен» с Тимоти Шаламе в новом фильме

«Эта женщина замужем за членом „пинг-понг-мафии“, если можно так выразиться. Они встречаются, и её жизнь до этого была довольно тяжёлой. Думаю, он вдыхает в неё новую жизнь, но их отношения носят скорее транзакционный характер» — объяснила актриса.