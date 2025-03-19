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Джонатан Мейджорс хотел бы вернуться бы к роли Канга Завоевателя во вселенной Marvel

Сегодня в 07:22
Фото: Marvel Studios

Джонатан Мейджорс заявил, что хотел бы вернуться в кинематографическую вселенную Marvel, сыграв Канга Завоевателя.

По словам актера, если Marvel позовет его повторить свою роль в MCU, он согласится. «Да, конечно, я скажу „да“. Disney, Marvel Studios, я люблю их», — сказал он.

Мейджорс отметил, что ему понравилось работать с Томом Хиддлстоном, Полом Раддом, Гугу Мбата-Роу и другими. «Я так сильно люблю эту индустрию, и теперь я нахожусь в том месте, где могу чувствовать их любовь и выражать свою любовь к ним», — добавил актер.

Мейджорс был арестован за домашнее насилие в марте 2023 года. 30-летняя Грейс Джаббари сообщила полиции об удушении и нападении, была госпитализирована с «незначительными травмами головы и шеи».

В итоге суд назначил ему прохождение курса по программе борьбы с домашним насилием. После обвинений с артистом разорвали контракты актерское и пиар-агентства, а также бейсбольный клуб. Marvel также отказалась от его персонажа Канга, который был антагонистом в картине «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и втором сезоне «Локи».

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Теги:
Walt Disney
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