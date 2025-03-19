Джонатан Мейджорс хотел бы вернуться бы к роли Канга Завоевателя во вселенной Marvel

Мейджорс отметил, что ему понравилось работать с Томом Хиддлстоном, Полом Раддом, Гугу Мбата-Роу и другими. «Я так сильно люблю эту индустрию, и теперь я нахожусь в том месте, где могу чувствовать их любовь и выражать свою любовь к ним», — добавил актер.