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Hulu закроет мультсериал «Обратная сторона Земли»

Сегодня в 05:55
Кадр: Hulu

Hulu анонсировал закрытие мультсериала «Обратная сторона Земли». Это следует из поста в аккаунте телешоу в инстаграме*.

В последнем сообщении представители съемочной группы называют грядущий шестой сезон «последней миссией». Последние эпизоды должны выйти этой весной.

«Собираемся на последнюю миссию. Финальный сезон „Обратной стороны Земли“ выйдет этой осенью», — говорится в посте

«Станьте свидетелями дикого хаоса безумной инопланетной семьи и ее смешных передряг. Запертых в Стене уменьшенных людей ждет финальная глава эпичной драмы, незабываемое прощание и взрывные сюрпризы на каждом шагу», — сказано в синопсисе будущего сезона.

Основной актёрский состав сериала включает Дэна Стивенса, Томаса Миддлдитча, Мэри Мак и Шона Джамброне.

В шестом сезоне также ожидается множество камео: Тиффани Хэддиш, Киран Калкин, Кристина Хендрикс, Кен Марино, Альфред Молина, Натали Моралес, Джерри О’Коннелл и Бек Беннетт.

Продюсерами сериала выступили Майк Макмэхан, Джош Байсел и Сидни Райан.

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