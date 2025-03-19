Hulu закроет мультсериал «Обратная сторона Земли»

Hulu анонсировал закрытие мультсериала «Обратная сторона Земли». Это следует из поста в аккаунте телешоу в инстаграме*.
В последнем сообщении представители съемочной группы называют грядущий шестой сезон «последней миссией». Последние эпизоды должны выйти этой весной.
«Собираемся на последнюю миссию. Финальный сезон „Обратной стороны Земли“ выйдет этой осенью», — говорится в посте
«Станьте свидетелями дикого хаоса безумной инопланетной семьи и ее смешных передряг. Запертых в Стене уменьшенных людей ждет финальная глава эпичной драмы, незабываемое прощание и взрывные сюрпризы на каждом шагу», — сказано в синопсисе будущего сезона.
Основной актёрский состав сериала включает Дэна Стивенса, Томаса Миддлдитча, Мэри Мак и Шона Джамброне.
В шестом сезоне также ожидается множество камео: Тиффани Хэддиш, Киран Калкин, Кристина Хендрикс, Кен Марино, Альфред Молина, Натали Моралес, Джерри О’Коннелл и Бек Беннетт.
Продюсерами сериала выступили Майк Макмэхан, Джош Байсел и Сидни Райан.