Режиссера «47 ронинов» арестовали по обвинению в краже денег у Netflix

Американского режиссера Карла Эрика Ринша, снявшего фильм «47 ронинов», арестовали в США по обвинению в мошенничестве. Об этом написал Independent.
Риншу вменяют присвоение 11 млн долларов, которые ему выделила стриминговая платформа Netflix на создание научно-фантастического шоу. Оно так и не вышло на экраны, а деньги, как считают обвинители, были потрачены не на проект.
По мнению прокуратуры, Ринш приобрел на средства Netflix криптовалюту и предметы роскоши, в том числе автомобили марок Rolls-Royce и Ferrari. Кинематографиста обвиняют среди прочего в отмывании денег.
По словам прокуроров, стриминговый сервис выделил режиссеру 44 млн долларов на сериал под названием «Белая лошадь». Затем Ринш запросил дополнительно 11 млн, которые ему якобы были нужна для завершения проекта.
Эти деньги режиссер, как считает сторона обвинения, перевел на личный брокерский счет. После того, как Ринш совершил ряд неудачных инвестиций, половина средств оказалась потеряна. Чтобы восполнить эту потерю, постановщик вложил оставшуюся сумму в криптовалюты и сумел заработать. Прибыль он перевел на свой счет.
Полученных денег оказалось достаточно на роскошные покупки. Режиссер, по данным правоохранителей, потретил около 10 млн долларов. Примерно 1,8 млн долларов ушло на оплату кредитов, 1 млн — на адвокатов, 3,7 млн — на мебель и антиквариат, 2,4 млн — на шесть автомобилей, 652 тысячи — на часы и одежду.
Ринш предстанет перед федеральным судом в Калифорнии 25 марта. В данный момент он находится в заключении.