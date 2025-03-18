Майка Монро сыграет главную роль в экранизации романа «Воспоминания о нем» Колин Гувер

Американская актриса Майка Монро, известная по фильмам «Собиратель душ» и «Наблюдающий», сыграет главную роль в экранизации романа «Воспоминания о нем» Колин Гувер. Об этом написал Deadline.
Режиссером картины выступит Ванесса Касвиль, снявшая мини-сериалы «Тринадцать», «Маленькие женщины» и «По расчету». Она поставит фильм по сценарию, написанному Гувер вместе с Лорен Левин, продюсером «Моста в Терабитию».
Будущая лента, как планируется, станет «преобразующим кино о материнстве, прощении и силе одной любви исцелить даже самое разбитое сердце».Она расскажет о женщине по имени Кенна Роуэн, которая возвращается в родной город после пяти лет тюрьмы. Туда героиня попала из‑за трагической ошибки.
Бывшая заключенная, согласно сюжету, надеется воссоединиться со своей маленькой дочерью. Но все вокруг хотят разлучить мать с ребенком. Только один человек в городе не избегает Кенну — владелец местного бара Леджер Уорд.
Релиз фильма запланирован на 13 февраля 2026 года. Картину выпустит компания Heartbones Entertainment. Продюсерами будут Джина Мэтьюз из Little Engine Productions и Робин Физикелла.
Американская писательница Колин Гувер опубликовала роман «Воспоминания о нем» в 2022 году. Книга разошлась тиражом более 6 млн экземпляров только в США и стала мировым бестселлером.
По творчеству Гувер в 2017 году сняли сериал «Признание». В 2024 году на экраны также вышел фильм «Все закончится на нас». В данный момент в работе находятся киноадаптации романов «Сожалею о тебе» и «Тайный днекник Верити».