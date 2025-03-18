Майка Монро сыграет главную роль в экранизации романа «Воспоминания о нем» Колин Гувер

Будущая лента, как планируется, станет «преобразующим кино о материнстве, прощении и силе одной любви исцелить даже самое разбитое сердце».Она расскажет о женщине по имени Кенна Роуэн, которая возвращается в родной город после пяти лет тюрьмы. Туда героиня попала из‑за трагической ошибки.