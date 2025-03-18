Майка Монро сыграет главную роль в экранизации романа «Воспоминания о нем» Колин Гувер

Вчера / 18:10
Путин поддержал идею Трампа об отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней
Сегодня / 22:58
В Италии опубликовали первую газету, полностью написанную искусственным интеллектом
Сегодня / 22:00
Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga
Обновлено сегодня в 21:28
Патриотические инсталляции вернули к посольству США в Москве
Вчера / 20:16
Фиби Дайневор снимется с Джозефом Гордоном-Левиттом в «Пендулуме»
Вчера / 18:58
В России планируют создать словарь традиционных ценностей
Вчера / 18:32
Даррен Аронофски ведет переговоры о постановке «Куджо» по роману Стивена Кинга
Вчера / 17:40
Керри Вашингтон берется за ружье в трейлере «Теневой силы»
Вчера / 17:32
Библейский сериал «Дом Давида» продлили на второй сезон
Вчера / 16:46
Шоураннер сериала по God of War заявил, что он не геймер и ему сложно управлять геймпадом
Вчера / 16:15
В Петербурге фитнес-клуб запретил клиенткам посещать бассейн в бикини
Вчера / 16:09
В США обвинения в краже туфелек из «Волшебника страны Оз» сняли после смерти похитителя
Вчера / 16:02
Сальма Хайек не могла перестать материться после работы с Сэмюэлем Л.Джексоном
Вчера / 15:42
Дрейк Белл высказался спустя год после выхода документалки о сексуализированном насилии
Вчера / 15:32
Пенне стал очередным итальянским городом, предлагающим купить дом за один евро
Вчера / 15:20
Кай Кастер из «Йеллоустоуна» снимется в сериале «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем
Вчера / 15:16
«Афиша» поучаствовала в конференции ВШЭ о креативных индустриях
Вчера / 15:08
Желеобразная рыба-капля стала рыбой года в Новой Зеландии
Вчера / 14:44
В России из сериала «Кремниевая долина» вырезали шутку про мастурбацию
Вчера / 14:29
Канадскую актрису почти две недели продержали на границе США в «нечеловеческих условиях»
Вчера / 13:52
«Мы еще не покончили с гольфом»: вышел тизер-трейлер «Счастливчика Гилмора-2»
Вчера / 13:18
Джейкоб Элорди в трейлере мини-сериала «Узкая дорога на дальний север»
Вчера / 13:14
Умер певец Бедрос Киркоров
Вчера / 13:02
«Невероятная фантазия»: вышел трейлер «Материалистки» с Паскалем, Эвансом и Дакотой Джонсон
Вчера / 12:57
Астронавты НАСА, застрявшие на МКС на девять месяцев, возвращаются домой
Вчера / 12:54
Болгарская футбольная команда провела минуту молчания в честь живого экс-игрока
Вчера / 12:41
В Москве, Петербурге и Липецкой области оставят лишь два обязательных ОГЭ после девятого класса
Вчера / 12:25
Певец погиб при пожаре в македонском клубе, спасая своих фанатов

Майка Монро сыграет главную роль в экранизации романа «Воспоминания о нем» Колин Гувер

Сегодня в 23:50
Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Американская актриса Майка Монро, известная по фильмам «Собиратель душ» и «Наблюдающий», сыграет главную роль в экранизации романа «Воспоминания о нем» Колин Гувер. Об этом написал Deadline.

Режиссером картины выступит Ванесса Касвиль, снявшая мини-сериалы «Тринадцать», «Маленькие женщины» и «По расчету». Она поставит фильм по сценарию, написанному Гувер вместе с Лорен Левин, продюсером «Моста в Терабитию».

Будущая лента, как планируется, станет «преобразующим кино о материнстве, прощении и силе одной любви исцелить даже самое разбитое сердце».Она расскажет о женщине по имени Кенна Роуэн, которая возвращается в родной город после пяти лет тюрьмы. Туда героиня попала из‑за трагической ошибки.

Бывшая заключенная, согласно сюжету, надеется воссоединиться со своей маленькой дочерью. Но все вокруг хотят разлучить мать с ребенком. Только один человек в городе не избегает Кенну — владелец местного бара Леджер Уорд.

Релиз фильма запланирован на 13 февраля 2026 года. Картину выпустит компания Heartbones Entertainment. Продюсерами будут Джина Мэтьюз из Little Engine Productions и Робин Физикелла.

Американская писательница Колин Гувер опубликовала роман «Воспоминания о нем» в 2022 году. Книга разошлась тиражом более 6 млн экземпляров только в США и стала мировым бестселлером.

По творчеству Гувер в 2017 году сняли сериал «Признание». В 2024 году на экраны также вышел фильм «Все закончится на нас». В данный момент в работе находятся киноадаптации романов «Сожалею о тебе» и «Тайный днекник Верити».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами