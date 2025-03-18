В Италии опубликовали первую газету, полностью написанную искусственным интеллектом

Итальянская газета Il Foglio представила первый выпуск, полностью написанный искусственным интеллектом. Об этом сообщил The Guardian.
В редакции издания заявили, что ИИ использовался «для всего: написания текстов, заголовков, цитат» и даже для иронии. Журналисты в ходе работы над выпуском только задавали ИИ вопросы и читали ответы.
Редактор газеты Клаудио Череза пояснил, что ИИ-выпуск стал частью журналистского эксперимента, цель которого — продемонстрировать влияние технологий «на наш способ работы и нашу жизнь».
ИИ-газета вышла на четырех страницах и уже появилась в продаже. Il Foglio намерена продолжить эксперимент и публиковать подобные издания регулярно, но не вместо обычных выпусков.
Первое ИИ-издание рассказало о «парадоксе итальянских трампистов», которые выступают против культуры отмены, но проявляют безразличие, когда «их кумир в США ведет себя как деспот банановой республики».
В газете также можно найти колонку о Владимире Путине и политических обещаниях, которые он не выполнил, и статью об экономике Италии, реформы подоходного налога и повышении заработной платы примерно 750 тысячам работников.
Кроме того, в СМИ разместили историю о том, как европейцы избегают постоянных отношений. По словам The Guardian, все статьи были структурированы, понятны и ясны, а также написаны без явных грамматических ошибок.