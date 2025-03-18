Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga

Российский актер Марк Эйдельштейн, известный по фильмам «Анора» и «Сто лет тому вперед», снялся в рекламной кампании бренда Balenciaga. Фото артиста появилось на сайте компании.
Эйдельштейн появился в черных джинсах, черном укороченном поло с красным логотипом на груди и в оригинальных красных ботинках из летней коллекции 2025 года. Засняла актера в новом образе британская художница Надя Ли Коэн.
В Balenciaga отметили, что Коэн в кампании «воссоздала контекст и повествование классических голливудских съемок на пробах костюма». Эйдельштейн в проекте «олицетворяет отношение и манеру поведения артиста-вундеркинда».
Эйдельштейн стал не единственным звездным героем рекламы. Бренд также задействовал в ней художницу Райки Ямамото, актрис Джорджию Форд и Сунньи Меллес, актера Кайла Маклаклана.
Всего бренд опубликовал 12 снимков, используя таких типичных киноперсонажей как «парень, живущий по-соседству», «злодей», «главный герой», «светская львица», «репортер».